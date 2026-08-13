Γροιλανδία: «Μπλόκο» στα σχέδια Τραμπ για πετρέλαιο στην Αρκτική – Ακυρώθηκαν οι «παράνομες» γεωτρήσεις της Greenland Energy

Σε ανασχέση των σχεδίων μιας αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας με διασυνδέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ προχώρησαν οι αρχές της Γροιλανδίας, βάζοντας «μπλόκο» στην έναρξη των εργασιών γεώτρησης στην Αρκτική.

Η απόφαση αυτή διαψεύδει ανοιχτά τους ισχυρισμούς του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος διακήρυττε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξορύσσουν αργό πετρέλαιο από την περιοχή ακόμη και από την επόμενη χρονιά.

Το σχεδιαζόμενο ερευνητικό έργο βρίσκεται σε μια χερσόνησο στην ανατολική Γροιλανδία, στη λεκάνη Jameson Land, την οποία η Greenland Energy χαρακτήρισε ως «μία από τις μεγαλύτερες ανεξερεύνητες συμβατικές λεκάνες υδρογονανθράκων στον δυτικό κόσμο».

Παράνομη μεταφορά εξοπλισμού και ακύρωση των αδειών

Εν μέσω των απειλών του Τραμπ, η ένταση στην ανατολική ακτή της Γροιλανδίας κλιμακώθηκε όταν η πετρελαϊκή εταιρεία μετέφερε εξοπλισμό γεώτρησης στη στεριά τον Ιούλιο χωρίς προηγούμενη άδεια, προκαλώντας την «έντονη προειδοποίηση» της κυβέρνησης.

Μόλις μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των πρώτων γεωτρήσεων της εταιρείας Greenland Energy, η κυβέρνηση δήλωσε την Πέμπτη: «Η απαραίτητη ρυθμιστική διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και, ως εκ τούτου, οι απαραίτητες εγκρίσεις δεν μπορούν να ληφθούν πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των γεωτρήσεων».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, Γροιλανδοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι το χρονοδιάγραμμα ήταν πολύ στενό για να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Οι αρχές, σημειώνει ο Guardian, καλούνται τώρα να αποφασίσουν αν θα εγκρίνουν γεωτρήσεις σε έναν προστατευόμενο υγρότοπο, που αποτελεί βιότοπο για σπάνια πτηνά και μοσχόβοους, στους οποίους βασίζονται οι ντόπιοι κυνηγοί.

Τόσο η κυβέρνηση όσο και η εταιρεία ανέφεραν ότι, στην καλύτερη περίπτωση, οι γεωτρήσεις θα μπορέσουν να ξεκινήσουν τον χειμώνα του 2027.

Κατάρρευση των προβλέψεων και «βουτιά» στη μετοχή

Η εξέλιξη αυτή απέχει πολύ από τις προβλέψεις που έκανε μόλις τον Μάιο ο Τζεφ Λάντρι, ο σκληροπυρηνικός δεξιός κυβερνήτης της Λουιζιάνα που διορίστηκε από τον Τραμπ ως απεσταλμένος στη Γροιλανδία.

Ο Λάντρι είχε δηλώσει έπειτα από επίσκεψή του ότι το πετρέλαιο που εικάζεται ότι βρίσκεται κάτω από τη Γροιλανδία θα μπορούσε να ανακουφίσει την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Λάντρι, ο οποίος έχει δηλώσει ανοιχτά ότι στόχος του είναι «να γίνει η Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ», είχε αναφέρει: «Θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα βαρέλια στην παραγωγή εντός 10 μηνών περίπου».

Από την πλευρά του, ο Ρόμπερτ Πράις, διευθύνων σύμβουλος της Greenland Energy —ο οποίος υποστηρίζει ότι στην απομακρυσμένη περιοχή Jameson Land ενδέχεται να κρύβεται πετρέλαιο αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων— δήλωσε πως «Η Greenland Energy παραμένει δεσμευμένη στην προώθηση του προγράμματος πετρελαϊκής έρευνας με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τη ρυθμιστική διαδικασία της Γροιλανδίας, καθώς και σε πλήρη συμμόρφωση με τις γροιλανδικές αρχές».

«Θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο για να βελτιώσουμε τα σχέδιά μας και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τις τοπικές κοινότητες, τους στρατηγικούς εταίρους και τις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε.

Από τότε που ο Τραμπ θέλησε να αποκτήσει τη Γροιλανδία κατά την πρώτη του θητεία, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει απειλήσει να το πράξει είτε αγοράζοντάς την από τη Δανία είτε καταλαμβάνοντάς την με στρατιωτική βία, ή κλείνοντας μια συμφωνία.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να αποκτήσει τη Γροιλανδία, αποκαλώντας το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας «δικό μας έδαφος» κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Τη χρειαζόμαστε για τη στρατηγική εθνική ασφάλεια και τη διεθνή ασφάλεια. Αυτό το τεράστιο, μη ασφαλισμένο νησί είναι στην πραγματικότητα μέρος της Βόρειας Αμερικής στο βόρειο σύνορο του Δυτικού Ημισφαιρίου», ανέφερε.

«Αυτό είναι δικό μας έδαφος».

Οι μέτοχοι της Greenland Energy ήλπιζαν σε ένα λεγόμενο «Trump pump», δηλαδή μια προεδρική στήριξη που θα εκτόξευε τη μετοχή της εταιρείας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, την Τετάρτη η τιμή της μετοχής κατέρρευσε, σημειώνοντας πτώση άνω του ενός τρίτου μετά την ανακοίνωση της αναβολής.

Ψευδείς ισχυρισμοί

Ο Πράις είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ένα πλοίο που μεταφέρει 300 εμπορευματοκιβώτια με εξοπλισμό γεώτρησης θα απέπλεε από τον Καναδά για τη Γροιλανδία τον Σεπτέμβριο, με την πρώτη γεώτρηση να σχεδιάζεται για τον επόμενο μήνα.

Μάλιστα, είχε ισχυριστεί ψευδώς σε συνάντηση με την τοπική κοινότητα ότι η Γροιλανδία είχε ήδη δώσει την άδεια στην εταιρεία να ξεκινήσει τη μεταφορά του εξοπλισμού στη στεριά.

Η βρετανική εταιρεία 80 Mile, εταίρος της Greenland Energy, ανέφερε σε ενημέρωση προς τους επενδυτές την Τετάρτη ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη «να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης και ρυθμιστικής έγκρισης».

Η 80 Mile κατέχει άδειες εξερεύνησης που χορηγήθηκαν πριν η Γροιλανδία σταματήσει την έκδοσή τους το 2021, επικαλούμενη την κλιματική κρίση.

«Παρόλο που είμαστε απογοητευμένοι που επηρεάστηκε ο χρονικός προγραμματισμός του προγράμματος γεωτρήσεων στο Jameson, η εταιρεία παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην προώθηση αυτού του εξαιρετικά υποσχόμενου έργου», δήλωσε ο Ροντ ΜακΙλρί, επικεφαλής της 80 Mile.

«Δεν μεταφέραμε εξοπλισμό χωρίς άδεια στη Γροιλανδία»

Τον Μάιο, όπως αναφέρει το Global News, η Greenland Energy είχε ανακοινώσει ότι υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία Stampede Drilling με έδρα την Αλμπέρτα του Καναδά, προκειμένου να της παράσχει ένα τρυπάνι υψηλής απόδοσης για τις επιχειρήσεις της στη λεκάνη Jameson Land.

Ωστόσο, η Stampede Drilling σε δήλωσή της στις 11 Αυγούστου ξεκαθάρισε ότι το γεωτρύπανό της «δεν έχει φτάσει στη Γροιλανδία».

«Η Stampede επιβεβαιώνει επιπλέον ότι δεν πρόκειται να μεταφέρει και να αποβιβάσει γεωτρύπανο στη Γροιλανδία, εκτός εάν το πρόγραμμα γεωτρήσεων της Greenland Energy λάβει όλες τις απαιτούμενες ρυθμιστικές συγκαταθέσεις και εγκρίσεις από τις αρχές της Γροιλανδίας», ανέφερε.

Η σχέση των δύο εταιρειών και η ακύρωση των αδειών

Τον Μάιο, κατά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η Greenland Energy είχε αναφέρει: «Η συμφωνία μας με την Stampede Drilling Inc. θέτει τις πρώτες γεωτρήσεις αυτής της εκστρατείας σε θέση να διερευνήσουν μία από τις πιο ελπιδοφόρες περιοχές εξερεύνησης της περιοχής, όπου το υπέδαφος προσφέρει σημαντικές προοπτικές σε πολλαπλές υποσχόμενες ζώνες».

Τον Ιούνιο, η Stampede Drilling επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει «αρχικό κεφάλαιο» για τις επιχειρήσεις της Greenland Energy: «Το αρχικό κεφάλαιο θα χρηματοδοτήσει τροποποιήσεις και βελτιώσεις που απαιτούνται για την προετοιμασία του τρυπανιού για το αρκτικό περιβάλλον και τις συνθήκες γεώτρησης».

Η εταιρεία πρόσθετε τότε ότι σχεδίαζε να μεταφέρει το γεωτρύπανό της από το Νίσκου της Αλμπέρτα στη Γροιλανδία κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Ωστόσο, η κυβέρνηση της Γροιλανδίας κατέστησε σαφές ότι τα σχέδια για γεωτρήσεις είναι μη εξουσιοδοτημένα, ότι η αμερικανική εταιρεία δεν διαθέτει τις κατάλληλες εγκρίσεις και άδειες, και ότι η άδεια που είχε χορηγηθεί παλαιότερα στη βρετανική εταιρεία 80 Mile —με την οποία η αμερικανική σκόπευε να συνεργαστεί— δεν ήταν πλέον σε ισχύ.

Το προφίλ της Greenland Energy

Η Greenland Energy, που ιδρύθηκε μόλις πέρυσι, έχει ανακοινώσει σχέδια για τη διάθεση 60 εκατομμυρίων δολαρίων που συγκεντρώθηκαν από επενδυτές για τη χρηματοδότηση των γεωτρήσεων, με αντάλλαγμα το πλειοψηφικό πακέτο του έργου.

Αν και εκπρόσωποί της υποστηρίζουν ότι το πετρελαϊκό εγχείρημα «δεν σχετίζεται με αμερικανική προσάρτηση», η εταιρεία διατηρεί πολλαπλούς δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ.