Η Φρεντερίκσεν απαντά στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση»

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, ξεκαθάρισε ότι η Γροιλανδία «δεν είναι προς πώληση», απαντώντας στις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε την επιθυμία του οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο του ημιαυτόνομου νησιού της Αρκτικής.

Μιλώντας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η Δανή πρωθυπουργός δήλωσε ότι αναμένει από τους συμμάχους να σέβονται την κυριαρχία της Δανίας και να αποδέχονται πως η Γροιλανδία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή πώλησης.

Η Φρεντέρικσεν υπογράμμισε ότι η Γροιλανδία αποτελεί τμήμα του Βασιλείου της Δανίας και επανέλαβε τη σταθερή θέση της κυβέρνησής της ότι το μέλλον του νησιού μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τους ίδιους τους κατοίκους του, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι δηλώσεις της έγιναν λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε δημοσίως τις βλέψεις του για τη Γροιλανδία, επικαλούμενος τη στρατηγική σημασία που έχει το νησί για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αρκτική.

«Η Γροιλανδία πρέπει να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες»

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τις βλέψεις του για τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι θεωρεί πως το ημιαυτόνομο νησί θα πρέπει να περάσει υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και παραδέχθηκε ότι μια τέτοια κίνηση θα έπληττε τις σχέσεις του με το ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η Δανία δεν επενδύει αρκετά στη Γροιλανδία και ότι η στρατηγική σημασία του νησιού αυξάνεται λόγω της παρουσίας της Κίνας και της Ρωσίας στην Αρκτική.

«Η Γροιλανδία δεν βοηθά τη Δανία. Η Δανία δεν δαπανά πραγματικά χρήματα για να βοηθήσει τη Γροιλανδία, αλλά αποτελεί σημαντικό μέρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιβάλλεται από κινεζικά και ρωσικά πλοία και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», είπε.

Καταλήγοντας, τόνισε: «Η Γροιλανδία πρέπει να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι από τη Δανία».

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξετάσει την αγορά της Γροιλανδίας τουλάχιστον δύο φορές στο παρελθόν. Το 1867 υπήρξαν οι πρώτες σχετικές σκέψεις, ενώ το 1946 ο πρόεδρος Χάρι Σ. Τρούμαν πρότεινε την αγορά της έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Δανία είχε απορρίψει τότε την πρόταση, σύμφωνα με το NBC.