Νετανιάχου κατά Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία: «Θα ανατρέψουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή»

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Σαφές μήνυμα κατά του ενδεχομένου πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μεταβάλει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σχολίασε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε ότι θα «εξετάσει» το ενδεχόμενο πώλησης των συγκεκριμένων μαχητικών στην Τουρκία.

Η προοπτική αυτή βρίσκει αντίθετη την ισραηλινή κυβέρνηση.

Η πώληση των F-35 στην Άγκυρα «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις», εκτίμησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια απόφαση στην ασφάλεια της περιοχής.

Τι είπε ο Τραμπ για τα F-35

Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής της αμερικανικής στάσης απέναντι στην Τουρκία, λέγοντας ότι θα «εξετάσει» την πιθανότητα πώλησης των μαχητικών F-35 στην Άγκυρα.

Το ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών των δύο ηγετών, με τον Αμερικανό πρόεδρο να μην αποκλείει το ενδεχόμενο επανεξέτασης του φακέλου.

«Στα σημαντικά θέματα, συμφωνούμε»

Στην ίδια συνέντευξη στο CNN, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις επιμέρους διαφωνίες τους για το Ιράν, οι δύο ηγέτες εξακολουθούν να έχουν κοινή στρατηγική στα βασικά ζητήματα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα μετά την υπογραφή της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι μπορεί να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», είπε ο Νετανιάχου στο CNN, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος εξακολουθεί να διατηρεί επιφυλάξεις ως προς το αποτέλεσμα.

Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις τους σε ορισμένα ζητήματα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υπογράμμισε ότι η στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ισχυρή.

«Στα σημαντικά θέματα, συμφωνούμε και περιστασιακά δεν συμφωνούμε, όμως είμαστε πραγματικοί σύμμαχοι», τόνισε.