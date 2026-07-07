Μαρούσι: Ένταση στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής για τις προσλήψεις στην σχολική καθαριότητα – ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικράτησε στη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής στο Μαρούσι, με αφορμή την εισήγηση της δημοτικής αρχής για μείωση 25 ατόμων στις προσλήψεις προσωπικού σχολικής καθαριότητας. Εργαζόμενες και εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων του δήμου διαμαρτυρήθηκαν έντονα, ενώ η εισήγηση τελικά εγκρίθηκε, παρουσία του δημάρχου Θεόδωρου Αμπατζόγλου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένταση επικράτησε στη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής στο Μαρούσι με αφορμή την εισήγηση της δημοτικής αρχής για μείωση κατά 25 ατόμων στις προσλήψεις προσωπικού σχολικής καθαριότητας.
  • Εργαζόμενες στην καθαριότητα και εκπρόσωποι του Σωματείου διαμαρτυρήθηκαν έντονα, φωνάζοντας το σύνθημα «πάρτε πίσω τις απολύσεις», ενώ δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ζητούσαν να μην συζητηθεί το θέμα.
  • Η εισήγηση εγκρίθηκε παρά τις αντιδράσεις, με τους εργαζόμενους να εκφράζουν την αντίθεσή τους λεκτικά και να μετακινούνται τραπέζια εν μέσω της έντασης.

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Ένταση επικράτησε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο Μαρούσι με αφορμή την εισήγηση της δημοτικής αρχής για μείωση κατά 25 ατόμων στις προσλήψεις προσωπικού σχολικής καθαριότητας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Στη συνεδρίαση, σύμφωνα με το amarysia.gr, βρέθηκαν εργαζόμενες στην καθαριότητα σχολικών μονάδων όπως όμως και εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων του δήμου. Αμφότεροι διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση, φωνάζοντας το σύνθημα «πάρτε πίσω τις απολύσεις», ενώ δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ζητούσαν συνεχώς να μην εισαχθεί προς συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα.

Η εισήγηση εγκρίθηκε και οι παρευρισκόμενοι εργαζόμενοι αντέδρασαν έντονα, εκφράζοντας λεκτικά την αντίθεσή τους προς τα μέλη της δημοτικής αρχής και το προεδρείο της δημοτικής επιτροπής, στο οποίο συμμετείχε και ο δήμαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κατά τη διάρκεια της έντασης μετακινήθηκαν και τραπέζια, ενώ το κλίμα παρέμεινε τεταμένο για αρκετή ώρα μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

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