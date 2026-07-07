Ύπνος: Η θέση που σας βοηθά να παραμένετε δροσεροί τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να μετατρέψουν τον ύπνο σε πραγματική δοκιμασία. Σύμφωνα με ειδικό σε θέματα ύπνου, μια συγκεκριμένη θέση ύπνου στο κρεβάτι μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αέρα γύρω από το σώμα και να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο άνετα, ακόμη και στις πιο ζεστές νύχτες.

Ειδικός σε θέματα ύπνου αποκαλύπτει: Αυτή η θέση θα σας κρατήσει δροσερούς τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες

Καθώς οι νύχτες γίνονται όλο και πιο θερμές, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν μια άνετη θέση για να κοιμηθούν χωρίς να ιδρώνουν.

Το να ξαπλώνετε τεντωμένοι σαν «αστερίας» (starfish position) ίσως είναι η λύση για να παραμείνετε δροσεροί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η σύμβουλος ύπνου Dr. Allie Hare προτείνει ότι αυτή η συγκεκριμένη στάση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση της αποπνικτικής ζέστης στο κρεβάτι.

Επειδή πολλά σπίτια είναι κατασκευασμένα με τρόπο που να συγκρατούν τη θερμότητα αντί να την αποβάλλουν, οι υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες αναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους να στριφογυρίζουν στο κρεβάτι. Μιλώντας σε ειδικούς της Emma Sleep, η Dr. Hare εξήγησε πώς η στάση του σώματος μπορεί να μειώσει τη δυσφορία.

«Η υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να μειώσει σημαντικά την ποιότητα και τη διάρκειά του. Συγκεκριμένα, η υπερβολική ζέστη τη νύχτα μειώνει τον ύπνο βραδέων κυμάτων (βαθύ ύπνο), δηλαδή το στάδιο που μας βοηθά να ξυπνάμε ξεκούραστοι», τονίζει η Dr. Hare.

«Όταν είστε πλέον στο κρεβάτι, η στάση ύπνου μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Ο ύπνος σε στάση αστερία (ανάσκελα με ανοιχτά χέρια και πόδια) βοηθά στην καλύτερη κυκλοφορία του αέρα γύρω από το σώμα σας, εξασφαλίζοντας έναν πιο ξεκούραστο ύπνο».

Τι να κάνετε αν μοιράζεστε το κρεβάτι

Για όσους κοιμούνται με σύντροφο και δεν υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να «απλωθούν» και οι δύο σαν αστερίες, οι ειδικοί προτείνουν ως εναλλακτική λύση τον ύπνο στο πλάι. Σύμφωνα με την Dr. Hare, αυτή η στάση «αυξάνει τη θερμότητα που αποβάλλεται από την πλάτη σας, βοηθώντας σας να νιώθετε πιο δροσεροί».

Η ειδικός προσφέρει επιπλέον στρατηγικές δροσιάς, δίνοντας έμφαση σε μια σημαντική καθημερινή συνήθεια, τη σωστή ενυδάτωση. Η κατανάλωση νερού παίζει τεράστιο ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.

Φροντίστε να πίνετε αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας ώστε το σώμα σας να διαχειρίζεται καλύτερα την υπερβολική ζέστη τη νύχτα. Παράλληλα, έτσι αποφεύγετε την ανάγκη για μεγάλες ποσότητες νερού ακριβώς πριν την κατάκλιση, κάτι που θα μπορούσε να διακόψει τον ύπνο σας.

Έξυπνα tips για καλύτερο ύπνο στον καύσωνα

Μια απλή ρουτίνα πριν το κρεβάτι μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια καυτή νύχτα:

Το χλιαρό ντους (Όχι κρύο!)

Το κόλπο με τις παγωμένες κάλτσες

Φυσικά και αναπνεύσιμα υφάσματα

Το χλιαρό ντους (Όχι κρύο!)

Η Dr. Hare συνιστά ένα χαλαρωτικό ντους περίπου μία ώρα πριν από τον ύπνο ως έναν εξαιρετικό τρόπο για να υποστηρίξετε τη φυσική διαδικασία ψύξης του οργανισμού. «Ένα χλιαρό –όχι κρύο– ντους προκαλεί διαστολή των αιμοφόρων αγγείων του δέρματος, με αποτέλεσμα να αποβάλλετε τη θερμότητα πιο αποτελεσματικά μόλις βγείτε», εξηγεί.

Το κόλπο με τις παγωμένες κάλτσες

Ένα ακόμα έξυπνο τρικ είναι να βρέξετε ελαφρώς ένα ζευγάρι κάλτσες και να το βάλετε στην κατάψυξη για 10 λεπτά πριν ξαπλώσετε. «Τα πόδια σας λειτουργούν ως ρυθμιστές θερμότητας. Όταν φορέσετε αυτές τις κάλτσες, θα βοηθήσουν το σώμα σας να νιώσει αμέσως πιο δροσερό καθώς προσπαθείτε να αποκοιμηθείτε».

Φυσικά και αναπνεύσιμα υφάσματα

Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για να διατηρηθείτε δροσεροί όλη τη νύχτα είναι να επιλέξετε τα σωστά κλινοσκεπάσματα. Αντικαταστήστε τα βαριά, συνθετικά υφάσματα με βαμβακερές ή μπαμπού επιλογές που επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει και μειώνουν την αίσθηση ασφυξίας.