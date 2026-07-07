Σούλι: Νεκρός 53χρονος στο Γαρδίκι – Εντοπίστηκε σε ρεματιά ποταμού

Ένας 53χρονος υπήκοος Αλβανίας εντοπίστηκε νεκρός σε ρεματιά ποταμού κοντά στο Γαρδίκι του δήμου Σουλίου, στη Θεσπρωτία. Οι πρώτες εκτιμήσεις αποκλείουν εγκληματική ενέργεια, παραπέμποντας σε θανάσιμο τραυματισμό από πτώση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 53χρονος υπήκοος Αλβανίας εντοπίστηκε νεκρός σε ρεματιά ποταμού, κοντά στο Γαρδίκι του δήμου Σουλίου, στη Θεσπρωτία.
  • Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με τις πρώτες εκτιμήσεις να παραπέμπουν σε θανάσιμο τραυματισμό από πτώση.
  • Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 53χρονος υπήκοος Αλβανίας εντοπίστηκε νεκρός σε ρεματιά ποταμού, κοντά στο Γαρδίκι του δήμου Σουλίου, στη Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του epiruspost, η σορός έγινε αντιληπτή από περιπατητές, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την ΕΛΑΣ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ κρίθηκε αναγκαία η παρουσία ιατροδικαστή, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του θανάτου.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οι πρώτες εκτιμήσεις παραπέμπουν σε θανάσιμο τραυματισμό που προκλήθηκε ύστερα από πτώση από ύψος, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

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