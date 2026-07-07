Η επιστροφή της Μαρίν Λεπέν αναζωπυρώνει το μεγάλο ερώτημα της γαλλικής Ακροδεξιάς: «Μπορεί να κερδίσει στις εκλογές;»

Η δικαστική «νίκη» που πέτυχε η Μαρίν Λεπέν την Τρίτη ήταν περιορισμένη, όμως αρκούσε για να την επαναφέρει στο πολιτικό προσκήνιο, έστω και «τραυματισμένη». Σύμφωνα με το Politico, η επικεφαλής της γαλλικής Ακροδεξιάς εμφανίζεται για ακόμη μία φορά ως η απόλυτη πολιτική επιζήσασα, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να επιστρέφει ακόμη και όταν πολλοί θεωρούν πως η καριέρα της έχει τελειώσει.

Σε μια απρόσμενη απόφαση, τριμελές δικαστικό συμβούλιο επικύρωσε την καταδίκη της για υπεξαίρεση, ωστόσο μείωσε την πενταετή απαγόρευση συμμετοχής της σε εκλογές. Παράλληλα, οι δικαστές της επέβαλαν ποινή ενός έτους κατ’ οίκον περιορισμού, με την ίδια να δηλώνει το βράδυ της Τρίτης ότι θα ασκήσει έφεση.

Παρά τις δικαστικές περιπέτειες, η Λεπέν ανακοίνωσε πως θα είναι κανονικά υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι ο 30χρονος προστατευόμενός της και πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, τον οποίο η ίδια είχε παρουσιάσει ως πιθανό διάδοχό της, θα βρεθεί πλέον στο πλευρό της ως υποψήφιος πρωθυπουργός.

«Είμαι η υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές», δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1, παρουσιάζοντας τον Μπαρντελά ως τον στενότερο πολιτικό της συνεργάτη. «Προσφέρουμε στους Γάλλους ένα δίδυμο, πρόεδρο και πρωθυπουργό. Αυτό το δίδυμο είναι συμπαγές και διαθέτει πολύ ισχυρές πεποιθήσεις. Είμαστε ένας συνδυασμός που μπορεί να κερδίσει», πρόσθεσε.

Η Λεπέν, που έχει ήδη δώσει τρεις προεδρικές μάχες, ετοιμάζεται πλέον να ηγηθεί για τέταρτη φορά της παράταξής της στην προσπάθεια να κατακτήσει ένα από τα ισχυρότερα πολιτικά αξιώματα στον κόσμο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας διαθέτει εκτεταμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες, ηγείται της έβδομης μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, διοικεί μια πυρηνική δύναμη και εκπροσωπεί μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο αν αυτή τη φορά θα καταφέρει να πετύχει εκεί όπου απέτυχε τρεις φορές, έχοντας πλέον να διαχειριστεί και τη σκιά της δικαστικής υπόθεσης, καθώς και το ενδεχόμενο οριστικής ποινικής καταδίκης.

Αν και εκτιμάται ότι δεν θα δυσκολευτεί να συσπειρώσει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της, δημοσκοπήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την έκδοση της απόφασης έδειχναν πως πιθανότατα θα περνούσε στον δεύτερο γύρο, αλλά θα ηττούνταν εάν αντιμετώπιζε έναν υποψήφιο του κεντρώου χώρου.

Η πολιτική «ανάσταση» της Λεπέν

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρίν Λεπέν θεωρείται πολιτικά τελειωμένη. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν η απογοητευτική τηλεμαχία της απέναντι στον Εμανουέλ Μακρόν το 2017, μετά την οποία πολλοί προεξόφλησαν την πολιτική της παρακμή. Εκείνη όμως κατάφερε να επιστρέψει ακόμη ισχυρότερη.

«Η Λεπέν είναι καλύτερη υποψήφια από τον Μπαρντελά», εκτίμησε στέλεχος του κεντροδεξιού κόμματος Horizons του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ. «Έχει εξελιχθεί σε μια πιο καθησυχαστική πολιτική φυσιογνωμία και έχει διευρύνει την απήχησή της», ανέφερε.

Ακόμη και ο ηγέτης της ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, είχε αναγνωρίσει πρόσφατα τις πολιτικές της ικανότητες.

«Αυτή η γυναίκα είναι πολύ έξυπνη. Δεν βρίσκεται εδώ κατά τύχη. Και αν είναι υποψήφια για τέταρτη φορά, κανείς δεν θα την αντιμετωπίζει πλέον με ειρωνεία», είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα.

Οι υποστηρικτές της πιστεύουν ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της να φτάσει επιτέλους στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Από τότε που ηττήθηκε από τον Μακρόν στον δεύτερο γύρο των εκλογών του 2022, συγκεντρώνοντας το 41% των ψήφων, ο Εθνικός Συναγερμός έχει εξελιχθεί στο δημοφιλέστερο κόμμα της χώρας.

Ο ευρωβουλευτής του κόμματος Φιλίπ Ολιβιέ εκτιμά ότι η δικαστική της περιπέτεια ίσως της προσδώσει ακόμη και «μια ιδιαίτερη αίγλη», καθώς πολλοί υποστηρικτές της θεωρούν ότι διώκεται πολιτικά.

Την ίδια στιγμή όμως, αυτή η εικόνα ενδέχεται να δυσκολέψει την προσπάθειά της να προσελκύσει νέους ψηφοφόρους, κυρίως από τον παραδοσιακό συντηρητικό χώρο.

Οι αντίπαλοί της δεν άργησαν να επιτεθούν. Ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «μια τέτοια καταδίκη θα έπρεπε να εμποδίζει κάποιον να ζητά την ψήφο των Γάλλων ως υποψήφιος».

Οι ισορροπίες με τον Μπαρντελά

Σύμφωνα με την ανάλυση του Politico, η επόμενη ημέρα μετά τη δικαστική απόφαση αναμένεται να οδηγήσει και σε ένα εσωτερικό «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» στο κόμμα.

Ο πολιτικός αναλυτής Ζαν-Ιβ Καμί, ειδικός στην Ακροδεξιά και συνεργάτης του Ιδρύματος Ζαν Ζορές, εκτιμά ότι οι πολιτικές διαφορές μεταξύ Λεπέν και Μπαρντελά θα γίνουν πλέον πιο εμφανείς.

«Οι πολιτικές τους πλατφόρμες δεν είναι ίδιες. Έχουμε ήδη διαπιστώσει αποκλίσεις μεταξύ της Λεπέν και του Μπαρντελά», σημείωσε.

Τις ημέρες πριν από τη δικαστική απόφαση, η Λεπέν έμοιαζε να έχει αποδεχθεί το ενδεχόμενο να αποκλειστεί από την προεδρική κούρσα και να περιοριστεί στον ρόλο της υποστήριξης του Μπαρντελά.

Στην τελευταία μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που πραγματοποίησε στη Λιεβέν, ένα από τα προπύργιά της στη βόρεια Γαλλία, εμφανίστηκε να χορεύει, να τραγουδά και να παραπέμπει σε τραγούδια της γαλλικής Αντίστασης.

«Αν η Δικαιοσύνη μου απαγορεύσει να είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, τότε με μεγάλη ενέργεια, μεγάλη πεποίθηση και απόλυτη εμπιστοσύνη θα στηρίζω καθημερινά, μέχρι τη νίκη, την υποψηφιότητα του Ζορντάν Μπαρντελά», είχε δηλώσει.

Για πολλά στελέχη του Εθνικού Συναγερμού, αλλά και για σημαντικό μέρος του πολιτικού συστήματος, η συζήτηση είχε ήδη μετατοπιστεί στο πώς θα έμοιαζε μια υποψηφιότητα του 30χρονου προέδρου του κόμματος, με αρκετές προσωπικότητες της γαλλικής Ακροδεξιάς να εκφράζουν ανοιχτά τη στήριξή τους προς εκείνον.

Παίρνει ξανά τον απόλυτο έλεγχο

Επιστρέφοντας πλέον στην απόλυτη ηγεσία του κόμματος, η Λεπέν καλείται να διαχειριστεί και τις διαφωνίες που έχουν ανακύψει τους τελευταίους μήνες γύρω από τη στρατηγική και το πολιτικό πρόγραμμα του Εθνικού Συναγερμού.

Ο Μπαρντελά στήριξε την προσπάθειά της να απομακρύνει το κόμμα από την αμφιλεγόμενη κληρονομιά του πατέρα της, Ζαν-Μαρί Λεπέν, όμως ταυτόχρονα επιχείρησε να προσελκύσει πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους, παρουσιάζοντας τον Εθνικό Συναγερμό ως μια περισσότερο συμβατική και φιλική προς τις επιχειρήσεις πολιτική δύναμη.

Μάλιστα, στις δημοσκοπήσεις που είχαν προηγηθεί της δικαστικής απόφασης, ο Μπαρντελά εμφανιζόταν να συγκεντρώνει υψηλότερα ποσοστά από την πολιτική του μέντορα.

Η ίδια η Λεπέν, που παραδοσιακά υποστηρίζει έναν ισχυρό και προστατευτικό ρόλο του κράτους στην οικονομία, έχει εκφράσει αντιρρήσεις στις προσπάθειες του Μπαρντελά να αμβλύνει τις θέσεις του κόμματος σχετικά με το συνταξιοδοτικό και τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιρειών.

«Η Μαρίν Λεπέν διαθέτει έναν σταθερό πυρήνα υποστηρικτών και δεν πρόκειται να αλλάξει σημαντικά. Αντίθετα, για τον άλλο, τον Μπαρντελά, δεν γνωρίζουμε ακόμη πραγματικά ποιες είναι οι θέσεις του», είχε δηλώσει πριν από την ετυμηγορία ο εκπρόσωπος του Εντουάρ Φιλίπ, Αρνό Περισό.