Χοσάμ Χασάν: «Ήμασταν η καλύτερη ομάδα – Ίσως οι διαιτητές ήθελαν να συνεχίσει ο Μέσι»

Έντονα παράπονα για τη διαιτησία εξέφρασε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, μετά την ήττα της ομάδας του με 3-2 από την Αργεντινή στη φάση των «16» του Μουντιάλ, παρά το γεγονός ότι οι «Φαραώ» προηγήθηκαν με 2-0 μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο.

Ο έμπειρος τεχνικός υποστήριξε ότι οι διαιτητικές αποφάσεις επηρέασαν την εξέλιξη της αναμέτρησης, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση που είχε η ομάδα του. «Ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Αυτό που συνέβη δεν ήταν ούτε δίκαιο ούτε ισότιμο», δήλωσε ο Χασάν στο BeIN Sports.

«Ένα από τα γκολ μας ακυρώθηκε και δεν γνωρίζουμε γιατί. Ήμασταν πολύ κοντά στο 3-1 και υπήρξε φάουλ πάνω στον Χάμντι Φάτι», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε φάση μέσα στην περιοχή της Αργεντινής, την οποία χαρακτήρισε αμφισβητούμενη.

Ο Αιγύπτιος τεχνικός άφησε αιχμές και για τη διοργάνωση, λέγοντας: «Ίσως ήθελαν να παραμείνει στη διοργάνωση ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Ίσως ήθελαν να συνεχίσει ο Μέσι. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν κάποιες φορές εξωαγωνιστικοί παράγοντες που ξεπερνούν τα τεχνικά ζητήματα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε στήριξη σε όλα τα επίπεδα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είπα στον διαιτητή ότι αυτό που συνέβαινε δεν ήταν δίκαιο. Είναι μια νίκη που η Αργεντινή δεν άξιζε. Όταν επιστρέψω στην πατρίδα μου, δεν θα ξαναδώ ποτέ Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη διοργάνωση».

Ο επιθετικός Μουσταφά Ζίκο είδε γκολ του στο δεύτερο ημίχρονο να ακυρώνεται από τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ, έπειτα από παρέμβαση του VAR για φάουλ στην αρχή της φάσης. Λίγα λεπτά αργότερα πέτυχε το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου για το 2-0.

«Κάναμε ένα τεράστιο παιχνίδι απέναντι στον παγκόσμιο πρωταθλητή», δήλωσε ο Ζίκο. «Δεν ξέρω τι συνέβη στο δεύτερο ημίχρονο. Έγιναν περίεργα πράγματα που τα είδε όλος ο κόσμος. Ήταν τόσο ξεκάθαρα όσο ο ήλιος το μεσημέρι».

Από την πλευρά του, ο τερματοφύλακας Μουσταφά Σομπέιρ τόνισε: «Ήμασταν πολύ κοντά στη νίκη. Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά στα μεγάλα παιχνίδια. Είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, γιατί κρατούσαμε το παιχνίδι στα χέρια μας».