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Μουντιάλ 2026 – Σοκ στο Βέλγιο και την Άστον Βίλα: Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Ονάνα – Θα μένει εκτός για 9-12 μήνες – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βέλγος διεθνής μέσος της Άστον Βίλα, Αμαντού Ονάνα, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους.

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Αθλητισμός

Μουντιάλ, Βέλγιο, Ονάνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν: ο Αμαντού Ονάνα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και θα μείνει εκτός σχεδόν όλη την επόμενη αγωνιστική σεζόν.
  • Η επιβεβαίωση του σοβαρού τραυματισμού του φυσικά τον αποκλείει από τον προημιτελικό αγώνα εναντίον της Ισπανίας, ενώ θα χρειαστεί μια περίοδο ανάρρωσης μεταξύ 9 και 12 μηνών.
  • Ο 24χρονος Βέλγος διεθνής μέσος της Άστον Βίλα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα με τις ΗΠΑ μετά τον τραυματισμό του σε μια φάση χωρίς επαφή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν: ο Αμαντού Ονάνα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και θα μείνει εκτός σχεδόν όλη την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Ο 24χρονος Βέλγος διεθνής μέσος της Άστον Βίλα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα με τις ΗΠΑ μετά τον τραυματισμό του σε μια φάση χωρίς επαφή και αντικαταστάθηκε από τον Βανάκεν.

Η επιβεβαίωση του σοβαρού τραυματισμού του φυσικά τον αποκλείει από τον προημιτελικό αγώνα εναντίον της Ισπανίας, ενώ θα χρειαστεί μια περίοδο ανάρρωσης μεταξύ 9 και 12 μηνών.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα παραμείνει με την εθνική Βελγίου στις ΗΠΑ ή αν θα επιστρέψει στην Ευρώπη για χειρουργική επέμβαση.

 

Η φάση του τραυματισμού του Ονάνα

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