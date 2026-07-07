Θρίλερ με το ψάρι που χτύπησε λουόμενη στην Πάτρα: «Ίσως δεν ήταν λαγοκέφαλος – Αν ήταν δάγκωμα στην καρωτίδα δεν θα είχε βγει στην παραλία»- ΒΙΝΤΕΟ

Τι πραγματικά συνέβη με την “επίθεση” ψαριού σε λουόμενη στην πλαζ στην Πάτρα; Η 64χρονη υποστηρίζει ότι τη χτύπησε κάποιο ψάρι με το πτερύγιο, αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος. Όμως, το τραύμα της δεν συνάδει με δάγκωμα. Στην αχαϊκή πρωτεύουσα υποστηρίζουν επίσης ότι δεν έχει εμφανιστεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού στην περιοχή.

Η γυναίκα μίλησε στο flamis.gr, όπου ανέφερε σχετικά: «Ήταν τέσσερις πέντε κυρίες μέσα (στη θάλασσα). Μπήκα κι εγώ. Δεν πρόλαβα να πέσω, να πω καλημέρα στις κυρίες είδα ξαφνικά κάτι να έρχεται κατά πάνω μου. Φωνάζω, “τι ναι αυτό” και με το “τι είναι αυτό” με χτυπάει στον λαιμό. Το χτυπάω στο κορμί κι εγώ, με αφήνει, λέω “κάτι με δάγκωσε” και μου λέει μια κυρία “βγαίνει αίμα, βγες έξω”. Βγήκαν όλοι έξω.

Είχα διαβάσει τις τελευταίες μέρες ότι χρειάζεται νερό και σαπούνι. Ήταν ένας κύριος εκεί που είχε σαπουνάκι μαζί του, μου το έδωσε, το έπλυνα με σαπούνι και με μετέφερε μια κυρία στο ΙΚΑ του Αγίου Αλεξίου. Εκεί ο εφημερεύων γιατρός μου καθάρισε το τραύμα, μου έγραψε να πάω να κάνω αντιτετανικό ορό και αντιτετανικό εμβόλιο και να πάρω αντιβιοτική αγωγή.»

Το χτύπημα έγινε δίπλα από την καρωτίδα. Το τραύμα δείχνει ότι ήταν “ξώφαλτσο”, καθώς η γυναίκα μάτωσε, αλλά δεν “κόπηκε” κομμάτι. «Είδα το ψάρι, ήταν μεγάλο. Ήταν σαν να είναι κεφαλόπουλο. Είδα το κεφάλι αυτό (του λαγοκέφαλου) και το είδαν και δυο τρεις που ήταν δίπλα μου. Είδα το σχήμα».

Ήταν τελικά λαγοκέφαλος; Δάγκωσε τη λουόμενη;

Μία λουόμενη είπε για το συμβάν στο Mega Live News: «Επιτέθηκε σε μία κυρία και τη δάγκωσε κάτω από την καρωτίδα είπαν».

Όμως, το σημάδι στον λαιμό της 64χρονης δείχνει ότι μάλλον το ψάρι τη χτύπησε με το πτερύγιό του και δεν τη δάγκωσε. Ειδικοί μάλιστα αμφισβητούν το ενδεχόμενο να ήταν λαγοκέφαλος.

Ο Χαράλαμπος Μπακόπουλος, διευθυντής κέντρου υγείας του βόρειου τομέα της Πάτρας εξηγεί: «Εμπεριέχει μία τοξίνη πολύ ισχυρή. Πιο ισχυρή και από το κυάνιο για να καταλάβετε. Αλλά εδώ στην περιοχή μας δεν έχει εμφανισθεί ποτέ λαγοκέφαλος. Στο Ιόνιο ούτε ψαράς έχει ψαρέψει, να ακουστεί κάτι. Οπότε μου φαίνεται πολύ δύσκολο να ήταν λαγοκέφαλος αυτό που είδε η λουόμενη. Έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Έτσι ισχυρίζεται».

Τι ψάρι λοιπόν θα μπορούσε να ήταν; Σύμφωνα με τους ειδικού θα μπορούσε να ήταν συναγρίδα ή κεφαλόπουλο, που υπάρχουν στην περιοχή.

«Ήρθε η κυρία με δύο άλλες λουόμενες να της περιποιηθούμε την αμυχή και την ερυθρότητα που της είχε δημιουργηθεί στην τραχηλική χώρα. Της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, της έγινε και αντιτετανικός ορός και αντιβίωση και πήγε σπίτι. Της λέω ήσασταν σίγουρη πώς ήταν λαγοκέφαλος; “Έμοιαζε” μου λέει. Το ίδιο ισχυρίστηκαν και οι δύο συνοδοί της».

«Επηρεάστηκε ο κόσμος. Πολλοί πατρινοί δεν εμφανίστηκαν για μπάνιο σήμερα. Θέλετε η δύναμη του διαδικτύου, οι φωτογραφίες, το ψάρι; Ήρθα κανονικά και έκανα το μπάνιο μου», λέει πολίτης της Πάτρας.

Υπενθυμίζεται ότι από τον λαγοκέφαλο κινδυνεύει ο άνθρωπος μόνο εάν τον καταναλώσει.

«Όπως κολύμπαγε τη δάγκωσε εδώ στον λαιμό και άρχισε να τρέχει αίμα. Έφυγε ξ κοπέλα πήγε στο ΙΚΑ και δεν ξανάρχεται για μπάνιο. Φοβάμαι, αλλά δεν έχω δει κάτι», σημειώνει άλλη λουόμενη.

Αν ήταν δάγκωμα στην καρωτίδα δεν θα είχε βγει στην παραλία

«Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί της (με την 64χρονη) το πρωί, τη ρώτησα τι ακριβώς συνέβη. Και μου είπε, “7.30 το πρωί μπήκα στην παραλία για να κάνω μπάνιο και όταν απομακρύνθηκα λίγο είδα μεγάλο ψάρι να μοιάζει με λαγοκέφαλο. Μου επιτέθηκε και με χτύπησε με το κεφάλι του στην τραχηλική χώρα. Στην περιοχή του λαιμού. Και γω για να μην με δαγκώσει, το απώθησα με τα χέρια μου. Φοβήθηκα πανικοβλήθηκα και βγήκα έξω. Και εκεί είδα ότι έτρεχε αίμα από τον λαιμό μου.” Τη ρώτησα, μήπως ήταν κεφαλόπουλο, μήπως ήταν λαβράκι. “Πιθανόν“, μου λέει» πρόσθεσε ο κ. Μπακόπουλος.

Μετά το συμβάν μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όπου παρατηρήθηκε μια ερυθρότητα στον λαιμό, με μικρές εκδορές και αμυχές. Της περιποιήθηκαν το τραύμα, της έδωσαν αντιτετανικό ορό και αντιβίωση και πήγε σπίτι της».

Ο διευθυντής του κέντρου υγείας ήταν κάθετος: «Δεν ήταν δάγκωμα. Άμα ήταν δάγκωμα και μάλιστα στην περιοχή της καρωτίδας, αν την είχε δαγκώσει στην καρωτίδα, δεν θα έβγαινε στην παραλία. Είναι η αρτηρία που αιματώνει τον εγκέφαλο. Δεν δαγκώθηκε. Υπήρχαν εκδορές και μικρές αμυχές. Ψάρι ήταν και τη χτύπησε στον λαιμό. Το τι ψάρι ήταν όμως δεν μπορούμε να το πούμε.»

Ο κ. Μπακόπουλος επισήμανε ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει παρόμοια περιστατικά.

Οι συμβουλές του Ερυθρού Σταυρού

Ο Ερυθρός Σταυρός δίνει συμβουλές σε περίπτωση που λαγοκέφαλος δαγκώσει άνθρωπο: