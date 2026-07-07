Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη

Ένας 14χρονος ανήλικος, ο Γιαρί Σαχέλ, εξαφανίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 06 Ιουλίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 07/07/2026, και δημοσιοποίησε τα στοιχεία του, καθώς η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο ανήλικος έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος, με καστανά μαλλιά και μάτια, και περιγράφεται με συγκεκριμένα ρούχα και αντικείμενα που φορούσε ή κρατούσε την ημέρα της εξαφάνισής του

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη Δευτέρα 06 Ιουλίου το απόγευμα, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη ο 14χρονος Γιαρί Σαχέλ.
  • Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε στις 07/07/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
  • Ο Γιαρί Σαχέλ έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος, με καστανά μαλλιά και μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε λευκή κοντομάνικη μπλούζα, μαύρη βερμούδα και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανήλικος εξαφανίστηκε από δομή στην Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 06 Ιουλίου το απόγευμα εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη, ο Γιαρί (επ.) Σαχέλ (ον.), 14 ετών.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 07/07/2026, και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιαρί (επ.) Σαχέλ (ον.), έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή κοντομάνικη μπλούζα, μαύρη βερμούδα, λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε μία σκούρου χρώματος τσάντα.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

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