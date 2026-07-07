Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη

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Ανήλικος εξαφανίστηκε από δομή στην Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 06 Ιουλίου το απόγευμα εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη, ο Γιαρί (επ.) Σαχέλ (ον.), 14 ετών.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 07/07/2026, και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιαρί (επ.) Σαχέλ (ον.), έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή κοντομάνικη μπλούζα, μαύρη βερμούδα, λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε μία σκούρου χρώματος τσάντα.