Καβάλα: Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιάς

Δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Βουλγαρίας, συνελήφθησαν στην Καβάλα για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, η οποία εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού σε οικόπεδο στο Παλιό Τσιφλίκι. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα τονίζει την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Καβάλα για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, η οποία εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού.
  • Οι δύο συλληφθέντες, υπήκοοι Βουλγαρίας, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 2.019,37 ευρώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και τονίζει την ανάγκη τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο άτομα συνέλαβαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Τρίτη στις 10:50, σε οικόπεδο στη θέση «Ακρωτήρι», στο Παλιό Τσιφλίκι του δήμου Καβάλας.

Από την προανάκριση προέκυψε, ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Βουλγαρίας, ηλικίας 48 και 50 ετών, ως υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 2.019,37 ευρώ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 528 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 667.404,85 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 169 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 156 (92,31%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (7,69%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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