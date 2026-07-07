Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο υπογράφουν νέα συμφωνία αμυντικής συνεργασίας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν την Τετάρτη μια συμφωνία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, σε μία εξέλιξη που επισφραγίζει τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία θα δεσμεύει και τις δύο χώρες για στενότερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, δήλωσαν στο Middle East Eye πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με τις πηγές, το κείμενο της συμφωνίας υποχρεώνει τις δύο χώρες να υποστηρίζουν η μία την άλλη σε κάθε αμυντικό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στις αντίστοιχες αμυντικές τους βιομηχανίες, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τις υβριδικές απειλές και την κυβερνοασφάλεια.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο Middle East Eye ότι η συμφωνία θα είναι «ολοκληρωμένη», χωρίς ωστόσο να επεκταθούν σε λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των αμοιβαίων αμυντικών συμφωνιών.

Αύριο η υπογραφή της συμφωνίας

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί αύριο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκονται στην Άγκυρα για την ετήσια Σύνοδο Κορυφής της συμμαχίας.

Στο πνεύμα της συμφωνίας Γαλλίας – Ελλάδας

Άτομο με γνώση του κειμένου της συμφωνίας ανέφερε ότι κινείται στο ίδιο πνεύμα με τη διμερή αμυντική συμφωνία του 2021 μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας.

Εκείνη η συμφωνία περιλάμβανε ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αρνήθηκαν να διευκρινίσουν εάν το κείμενο συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνει παρόμοια ρήτρα.

Η Άγκυρα και η Ντάουνινγκ Στριτ δεν αναμένεται να δώσουν στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία των διατάξεών του, ανέφεραν οι πηγές.

Η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν τον Απρίλιο ένα Πλαίσιο Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης με στόχο την «ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ και στρατηγικών εταίρων».

Οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ενισχυθεί μετά την απόφαση της Άγκυρας τον περασμένο Ιούλιο να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon, σε μια συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων.