Ιράν: Ολοκληρώθηκε η τελετή για τον Αλί Χαμενεΐ στην Κομ – Η σορός του μεταφέρεται στο Ιράκ

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Η τελετή για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ ολοκληρώθηκε σήμερα στην ιερή πόλη Κομ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, και η πομπή με τη σορό του αναχώρησε για το Ιράκ, όπου ζει μία από τις μεγαλύτερες σιιτικές κοινότητες στον κόσμο.

Η μεταφορά της σορού αποτελεί τον επόμενο σταθμό στις εξαήμερες επικήδειες εκδηλώσεις που διοργανώνονται μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ.

Πλήθη πιστών στην Κομ μετά τη μεγαλειώδη τελετή στην Τεχεράνη

Η τελετή στην Κομ πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη μαζική συγκέντρωση στην Τεχεράνη, όπου εκατομμύρια άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής στον Χαμενεΐ σε μια εκδήλωση που παρουσιάστηκε ως επίδειξη δύναμης και ενότητας, έξι μήνες μετά την καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων κατά της εξουσίας και της ακρίβειας.

Στην Κομ, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, συγκεντρώθηκε επίσης τεράστιο πλήθος, το οποίο φώναζε «Θάνατος στην Αμερική!», σύνθημα που ακούγεται συχνά στις επίσημες συγκεντρώσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αεροφωτογραφίες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση έδειξαν τους δρόμους της πόλης, η οποία αριθμεί περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, να έχουν κατακλυστεί από πιστούς.

Επόμενος σταθμός οι ιερές πόλεις του Ιράκ

Τα φέρετρα του Αλί Χαμενεΐ και των συγγενών του, που σκοτώθηκαν μαζί του στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, αναμένονται απόψε στο Ιράκ.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, ανάμεσα στα θύματα ήταν μία κόρη του, ένας γαμπρός, μία νύφη και μία εγγονή ηλικίας μόλις 14 μηνών.

Αύριο, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθούν τελετές στις πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα, τα δύο σημαντικότερα προσκυνήματα του σιιτικού ισλάμ.

Στη Νατζάφ, η πομπή θα κατευθυνθεί στο επιβλητικό τέμενος του ιμάμη Άλι, γαμπρού του προφήτη Μωάμεθ, τέταρτου χαλίφη του Ισλάμ και πρώτου σιίτη ιμάμη.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, τα φέρετρα θα μεταφερθούν στην Κερμπάλα, όπου θα περάσουν από τα τεμένη του ιμάμη Χουσέιν και του αδελφού του, Αμπάς.

Ο θάνατος του Χουσέιν, τρίτου σιίτη ιμάμη, τιμάται κάθε χρόνο από εκατομμύρια πιστούς κατά τη γιορτή της Ασούρα.

He follows the path of Imam Ali.

Imam Ali said to stand against oppression, even if one stands alone.

Imam Khamenei has followed this same path, and today, the army trained by him broadcasts this message to the world.#WeMustRise #MartyrKhamenei pic.twitter.com/4wQmGPX7Qq — Sofia🇵🇸 (@sofia3_313) July 7, 2026

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Οι επικήδειες τελετές για τον Χαμενεΐ συγκρίνονται με εκείνες που πραγματοποιήθηκαν το 1989 για τον προκάτοχό του, τον αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ιρακινές αρχές, που διατηρούν στενές πολιτικές και θρησκευτικές σχέσεις με το γειτονικό Ιράν, ανακοίνωσαν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρό σχέδιο ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Ο στρατηγός Εσμαΐλ Καάνι, επικεφαλής της Δύναμης Κοντς, του βραχίονα εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης, χαιρέτισε «τον σχολαστικό σχεδιασμό του ιστορικού αυτού γεγονότος» από τη Βαγδάτη, λέγοντας ότι αυτός αποδεικνύει «τον βαθύ πνευματικό δεσμό που ενώνει τα δύο έθνη».

From Tehran’s 3-day multi-million march to Qom today, the world is witnessing an unprecedented phenomenon. The massive funeral of Iran’s leader, Ayatollah Khamenei, stands as the largest in history, reflecting the deep love of an entire nation. #WeMustRise pic.twitter.com/zz4bFk2mYk — mino (@mino137501) July 7, 2026

Η ταφή στη Μασχάντ

Η εξαήμερη περίοδος πένθους θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, όταν θα πραγματοποιηθεί η ταφή του ανθρώπου που ηγήθηκε του Ιράν για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ο Αλί Χαμενεΐ θα ταφεί στη γενέτειρά του, τη ιερή πόλη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, όπου θα ολοκληρωθούν οι επίσημες τελετές προς τιμήν του.