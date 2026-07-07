Τρόμος στο αεροδρόμιο της Λισσαβώνας: Ιρλανδός τουρίστας επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικούς και εργαζομένους – ΒΙΝΤΕΟ

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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στο αεροδρόμιο της Λισσαβώνας, όπου ένας 26χρονος Ιρλανδός τουρίστας επιτέθηκε τόσο σε εργαζομένους όσο και αστυνομικούς. Από την επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά μέλη των πορτογαλικών δυνάμεων ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο παραλαβής αποσκευών του αεροδρομίου και καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες. Βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον 26χρονο να κλωτσά έναν εργαζόμενο του αεροδρομίου στο στήθος, ενώ σε σημείο φαίνεται να επιτίθεται σε έναν άνδρα, ο οποίος στην συνέχεια πέφτει στο έδαφος.

Την ώρα που οι παρευρισκόμενοι φώναζαν ζητώντας στον 26χρονο να σταματήσει, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο για να επέμβουν, ωστόσο ο 26χρονος συνέχισε να επιδεικνύει βίαιη και επιθετική συμπεριφορά και επιτέθηκε και στους ένστολους που προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πορτογαλικής Αστυνομίας (PSP), λίγο πριν από την επέμβαση των αστυνομικών, ο ύποπτος είχε επιτεθεί σε εργαζόμενο της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης Menzies Aviation κοντά στο καφέ Versailles, που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο του τερματικού σταθμού.

Οι αρχές της χώρας ανέφεραν ότι από την επίθεση, αστυνομικοί υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων κακώσεις και τραύματα στο πρόσωπο, οπότε χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη. Παρά τους τραυματισμούς τους, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη.

Κρατείται ο δράστης

Ο 26χρονος οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Μητροπολιτικής Διοίκησης της PSP στη Λισσαβώνα, όπου κρατείται μέχρι να παρουσιαστεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την πρώτη του απολογία.

Σε ανακοίνωσή της, η πορτογαλική αστυνομία καταδίκασε απερίφραστα κάθε μορφή βίας κατά των στελεχών της, τονίζοντας ότι η επίθεση σε αστυνομικούς αποτελεί επίθεση κατά της δημόσιας τάξης και του κράτους δικαίου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα αντίστοιχα περιστατικά, οδηγώντας τους υπευθύνους ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Τη βία καταδίκασε και ο υπουργός Εσωτερικής Διοίκησης της Πορτογαλίας, Λουίς Νέβες, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «απολύτως απαράδεκτο».

Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη.