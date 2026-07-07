Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Οι 5 κόρες μαζεύουν τα κομμάτια τους

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Το προτελευταίο επεισόδιο τη σειράς “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” έρχεται απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Η Μελισσάνθη δεν μπορεί να διαχειριστεί το χαμό του Γεράσιμου και προσπαθώντας να μείνει ψύχραιμη, ξεσπά στον Απόστολο, του οποίου η καρδιά τον προδίδει.

Η Ιουλία γλιτώνει από τη Λέλα μετά την παρέμβαση του Σίμου και της Αστυνομίας και δικαιώνεται η ερευνά της μετά τη σύλληψη της Λέλας για τη δολοφονία του Φωκά.

Η Ασπασία κάνει μια κουβέντα με τον Σταύρο και την Θεοδώρα, με την μικρή να εκφράζει την επιθυμία να μείνει με τη μητέρα της. Η Πολυξένη προσπαθεί να συνέλθει μετά το χαμό της Μάρθας και του Στάθη και συμπαραστέκεται στην μικρή Βασιλική, την οποία παίρνει υπό την προστασία της.

Η Μαγδαληνή συντετριμμένη, αγωνιά για την υγεία του μικρού της γιου και ζητά από την Τζένη να της πει επιτέλους όλη την αλήθεια για τις δουλειές του Σκλαβοδήμων.

Ωστόσο λίγο αργότερα, τα νέα από το νοσοκομείο δεν είναι ευχάριστα.

Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

H Πολυξένη επισκέπτεται τη μικρή Βασιλική, μετά το θάνατο των γονιών της:

Η Μελισσάνθη ξεσπά στον Απόστολο:

Η μικρή Θεοδώρα προτείνει στην Ασπασία να φύγουν μαζί από την Καλαμάτα:

Δείτε εδώ το trailer: