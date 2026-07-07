Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασα καλά, ήταν φέτος – Δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» στην ΕΡΤ βρέθηκε σήμερα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ο δημοσιογράφος μίλησε για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με το «Ραντεβού το ΣΚ», την Ιωάννα Μαλέσκου και τις συζητήσεις με το OPEN και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά.

«Αυτές τις ημέρες θα μάθουμε για την επόμενη σεζόν. Εγώ έχω μια συμφωνία με το κανάλι και έχουμε πει να κάνουμε αρκετά πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένω πού θα κάτσει η μπίλια», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «έκανε το ταμείο της σεζόν και είναι θετικό. Για μένα ήταν η πρώτη χρονιά που μια ολόκληρη σεζόν έκανα μια εκπομπή όπως την ήθελα, σχεδόν, όπως ήταν ήθελα όμως. Δηλαδή, είχα τον πρώτο λόγο… Ήταν σημαντικό, πολύ διδακτικό, πολλά μαθήματα. Είναι αλλιώς να είσαι σε μια παρέα και αλλιώς να έχεις την ευθύνη και την επιμέλεια.

Πολλά δεν θα τα έκανα ξανά έτσι, οπότε ήταν και μια εμπειρία για το τι να αποφύγω, σε πρακτικό επίπεδο. Δεν θα τα πω, αλλά τα καλύτερα μαθήματα τα παίρνεις από τα λάθη που κάνεις. Έκανα λάθη, σε πρόσωπα έπεσα έξω και σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα έπεσα έξω. Σε θέμα συμπεριφοράς και δουλειάς. Δεν λέω ότι εγώ τα έκανα όλα τέλεια, αλλά μιλώ για τις δικές μου επιλογές. Αλλά επειδή θέλω να κρατάω τα καλά, είμαι χαρούμενος. Κανείς δεν ξέρει επί της ουσίας τι θα κάνουμε του χρόνου, είναι ρευστά τα πράγματα».

«Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασα καλά, ήταν φέτος»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε επίσης: «Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασα καλά ήταν φέτος! Φέτος, επειδή είχα και την ευθύνη και σκοτούρα, είχα και τα πιο πολλά πράγματα που θα διέγραφα. Όχι ότι δεν πέρασα καλά. Πέρασα πολύ ωραία και είμαι ευγνώμων, απλά αν έπρεπε να βγάλω μερικά κουτάκια, φέτος ήταν τα πιο πολλά».

Για την Ιωάννα Μαλέσκου είπε ότι «δεν ταιριάξαμε! Προφανώς και συμβαίνουν αυτά και θα ξανασυμβούν. Εγώ, όμως, δεν μετανιώνω γι’ αυτή την επιλογή που έκανα. Το σκέφτηκα, το συμφωνήσαμε, έγινε… Όλα καλά, προχωράμε! Όλα καλά! Πόσες φορές τυχαίνει να κάνεις μια συνεργασία που δεν θα σου βγει; Εγώ, στο τέλος που την αγκάλιασα, το ένιωθα και εύχομαι πραγματικά ό, τι κάνει από εδώ και πέρα να είναι καλό και επιτυχημένο… Πάμε παρακάτω!».

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ: