Λάμπρος Κωνσταντάρας – Ιωάννα Μαλέσκου: Αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές του «Ραντεβού το ΣΚ»

Την Κυριακή 5 Ιουλίου, η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μαζί με τους συνεργάτες τους αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές, που τη φετινή σεζόν παρακολουθούσαν το Σαββατοκύριακο το «Ραντεβού το ΣΚ».

Η Ιωάννα Μαλέσκου ανέφερε πως: «Μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, και όχι μόνο αριθμητικά, αλλά ποιοτικά, με την καλύτερη διάθεσή τους, ήταν εδώ για να δουλεύουν, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Αν ξεκινούσαμε να λέμε τους ανθρώπους που θέλουμε να ευχαριστήσουμε, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, δεν θα είχαμε χρόνο βασικά.

Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον σταθμό, στο κανάλι που μας πίστεψε, που μας εμπιστεύτηκε, που μας έδωσε απόλυτη στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης, για όλες τις εκπομπές, τηλεοπτικής σεζόν, και μπορούμε και λέμε αυτή τη στιγμή καλό καλοκαίρι, αντίο, για ό,τι άλλο, για όπου και αν μας βγάλει η διαδρομή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, τους τηλεθεατές, και φυσικά σε όλους μας τους συνεργάτες. Και καλό καλοκαίρι».

Από την πλευρά του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε ότι: «Καλό καλοκαίρι σε όλους παιδιά. Πάνω σε όλους και στα παιδιά εδώ κάτω, που μας βοήθησαν πάρα πολύ όλη την χρονιά. Ευχαριστούμε παιδιά για όλα, καλό καλοκαιράκι, και εις άλλα με υγεία».