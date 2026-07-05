Οινόη: «Περιχαρακώσαμε τη φωτιά και δεν έχει καεί κάποιο σπίτι – Εκκενώσαμε προληπτικά 7» – Όσα είπε ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας

Η κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς κοντά στην Οινόη δείχνει βελτιωμένη, με τον δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας, Αρμόδιο Δρίκο, να αναφέρει μεγάλη επιχείρηση από αέρος και εδάφους. Έχουν εκκενωθεί προληπτικά 7 σπίτια σε οικισμό, αλλά κανένα σπίτι δεν έχει καεί, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο ως πιθανή αιτία

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Οινόη- φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βελτιωμένη δείχνει να είναι η κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς κοντά στην Οινόη, με τον δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας να δηλώνει ότι «είναι βελτιωμένη η κατάσταση, επιχειρεί μεγάλος αριθμός εναέριων και επίγειων μέσων».- Εκκενώθηκαν προληπτικά 7 σπίτια σε έναν οικισμό. Ο δήμαρχος τόνισε πως «περιχαρακώσαμε τη φωτιά και δεν έχει καεί κάποιο σπίτι».- Υπάρχουν μαρτυρίες για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο ως πιθανή αιτία, με τον δήμαρχο να αναφέρει πως «είναι μια ισχυρή ένδειξη και θα εξεταστεί».

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Βελτιωμένη δείχνει να είναι η κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς, που ξέσπασε και καίει κοντά στην Οινόη, αναφέρει ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μίλησε για τη μεγάλη επιχείρηση που γίνεται από αέρος και από εδάφους, για τα σπίτια σε οικισμό που εκκένωσαν προληπτικά, αλλά και για τις αναφορές γύρω από το πώς μπορεί να ξεκίνησε.

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«Είναι βελτιωμένη η κατάσταση, επιχειρεί μεγάλος αριθμός εναέριων και επίγειων μέσων», μας είπε αρχικά ο κ. Δρίκος και συνέχισε: «Την έχουμε περικυκλώσει, φτιάξαμε ζώνες και πιστεύω πως θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο».

Ως προς το αν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές και σπίτια, τόνισε:

«Υπήρξαν κάποια σπίτια που κινδύνεψαν, γι’ αυτό και εκκενώσαμε προληπτικά 7 σπίτια σε έναν οικισμό. Η Οινόη δεν κινδύνευσε, γιατί τελικά περιχαρακώσαμε τη φωτιά και δεν έχει καεί κάποιο σπίτι».

Τέλος, για το αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια αναφορά για το πώς μπορεί να ξεκίνησε η φωτιά, ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας είπε:

«Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο προπορευόταν και το είδαν αυτοί που επέβαιναν σε αυτοκίνητα που ακολουθούσαν. Συμπίπτει το σημείο, αλλά και η χρονική στιγμή, καθώς λίγα λεπτά μετά ξεκίνησαν οι αναφορές για φωτιά, που με αυτές τις συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες και με έντονους ανέμους, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Δεν ξέρουμε αν αυτό ευθύνεται, όμως είναι μια ισχυρή ένδειξη και θα εξεταστεί».

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