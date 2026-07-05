Οινόη: «Περιχαρακώσαμε τη φωτιά και δεν έχει καεί κάποιο σπίτι – Εκκενώσαμε προληπτικά 7» – Όσα είπε ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας

Βελτιωμένη δείχνει να είναι η κατάσταση στο μέτωπο της φωτιάς, που ξέσπασε και καίει κοντά στην Οινόη, αναφέρει ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μίλησε για τη μεγάλη επιχείρηση που γίνεται από αέρος και από εδάφους, για τα σπίτια σε οικισμό που εκκένωσαν προληπτικά, αλλά και για τις αναφορές γύρω από το πώς μπορεί να ξεκίνησε.

«Είναι βελτιωμένη η κατάσταση, επιχειρεί μεγάλος αριθμός εναέριων και επίγειων μέσων», μας είπε αρχικά ο κ. Δρίκος και συνέχισε: «Την έχουμε περικυκλώσει, φτιάξαμε ζώνες και πιστεύω πως θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο».

Ως προς το αν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές και σπίτια, τόνισε:

«Υπήρξαν κάποια σπίτια που κινδύνεψαν, γι’ αυτό και εκκενώσαμε προληπτικά 7 σπίτια σε έναν οικισμό. Η Οινόη δεν κινδύνευσε, γιατί τελικά περιχαρακώσαμε τη φωτιά και δεν έχει καεί κάποιο σπίτι».

Τέλος, για το αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια αναφορά για το πώς μπορεί να ξεκίνησε η φωτιά, ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας είπε:

«Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο προπορευόταν και το είδαν αυτοί που επέβαιναν σε αυτοκίνητα που ακολουθούσαν. Συμπίπτει το σημείο, αλλά και η χρονική στιγμή, καθώς λίγα λεπτά μετά ξεκίνησαν οι αναφορές για φωτιά, που με αυτές τις συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες και με έντονους ανέμους, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Δεν ξέρουμε αν αυτό ευθύνεται, όμως είναι μια ισχυρή ένδειξη και θα εξεταστεί».