Μουντομπάσκετ 2027: Κακή εμφάνιση και στραπάτσο για την Εθνική Ελλάδος – Ήττα με 56-71 από την Πορτογαλία

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Μουντομπάσκετ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εθνική Ελλάδος ηττήθηκε με 56-71 από την Πορτογαλία στα Άνω Λιόσια, στον αγώνα που ολοκλήρωσε την πρώτη φάση των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.
  • Με αυτή την ήττα, η Ελλάδα μετρά 0/2 στην πρώτη φάση, αφού ηττήθηκε και από τη Ρουμανία την Πέμπτη.
  • Η δεύτερη φάση αρχίζει στα τέλη Αυγούστου και εκεί η Εθνική θα συναντηθεί με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με 56-71 ηττήθηκε η Εθνική Ελλάδος απόψε από την Πορτογαλία στα Άνω Λιόσια, στον αγώνα που ολοκλήρωσε την πρώτη φάση των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετρά 0/2, αφού ηττήθηκε και από τη Ρουμανία την Πέμπτη.

Μετά την ήττα από τη Ρουμανία στην Οραντέα στις 2 Ιουλίου, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, σε μία πολύ κακή επιθετική βραδιά, ολοκλήρωσαν χωρίς θετικό αποτέλεσμα το «παράθυρο» του Ιουλίου και ρεκόρ 3-3.

Η πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο ήταν εξασφαλισμένη για την εθνική, αλλά καθώς μεταφέρονται τ’ αποτελέσματα του πρώτου προκριματικού γύρου, οι τρεις συνολικά ήττες της (από Μαυροβούνιο εντός, από Ρουμανία εκτός και από Πορτογαλία εντός) δεν δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον στον ενιαίο όμιλο που θα δημιουργηθεί με τις τρεις ομάδες του 1ου ομίλου και τις τρεις του 2ου ομίλου.

Η δεύτερη φάση αρχίζει στα τέλη Αυγούστου και εκεί θα συναντηθεί με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία.

Η Ελλάδα σούταρε με 19.4% στο τρίποντο και 43.3% στο δίποντο.

“Δήμιοι” για την ελληνική ομάδα ήταν οι Λίζμποα (16π.) και Μπρίτο (17π.), ενώ για τη χώρα μας οι Μήτρου Λονγκ (11π.) και Τολιόπουλος (10π.), ήταν οι μοναδικοί διψήφιοι για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 23-28, 42-53, 56-71

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ