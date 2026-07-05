Μουντομπάσκετ 2027: Κακή εμφάνιση και στραπάτσο για την Εθνική Ελλάδος – Ήττα με 56-71 από την Πορτογαλία

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Με 56-71 ηττήθηκε η Εθνική Ελλάδος απόψε από την Πορτογαλία στα Άνω Λιόσια, στον αγώνα που ολοκλήρωσε την πρώτη φάση των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετρά 0/2, αφού ηττήθηκε και από τη Ρουμανία την Πέμπτη.

Μετά την ήττα από τη Ρουμανία στην Οραντέα στις 2 Ιουλίου, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, σε μία πολύ κακή επιθετική βραδιά, ολοκλήρωσαν χωρίς θετικό αποτέλεσμα το «παράθυρο» του Ιουλίου και ρεκόρ 3-3.

Η πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο ήταν εξασφαλισμένη για την εθνική, αλλά καθώς μεταφέρονται τ’ αποτελέσματα του πρώτου προκριματικού γύρου, οι τρεις συνολικά ήττες της (από Μαυροβούνιο εντός, από Ρουμανία εκτός και από Πορτογαλία εντός) δεν δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον στον ενιαίο όμιλο που θα δημιουργηθεί με τις τρεις ομάδες του 1ου ομίλου και τις τρεις του 2ου ομίλου.

Η δεύτερη φάση αρχίζει στα τέλη Αυγούστου και εκεί θα συναντηθεί με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία.

Η Ελλάδα σούταρε με 19.4% στο τρίποντο και 43.3% στο δίποντο.

“Δήμιοι” για την ελληνική ομάδα ήταν οι Λίζμποα (16π.) και Μπρίτο (17π.), ενώ για τη χώρα μας οι Μήτρου Λονγκ (11π.) και Τολιόπουλος (10π.), ήταν οι μοναδικοί διψήφιοι για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 23-28, 42-53, 56-71