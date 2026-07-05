Formula 1: Θρίαμβος του Σαρλ Λεκλέρ στο Σίλβερστοουν

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Ο Σαρλ Λεκλέρ πανηγύρισε τη νίκη στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, χαρίζοντας στη Ferrari μία σπουδαία επιτυχία έπειτα από έναν αγώνα της Formula 1 γεμάτο ανατροπές στο Σίλβερστοουν.

Η καρό σημαία έπεσε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, το οποίο παρέμεινε στην πίστα έως το τέλος, μετά το ατύχημα του Μαξ Φερστάπεν της Red Bull, τέσσερις γύρους πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Δεύτερος ο Ράσελ, εκτός βαθμών ο Αντονέλι.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, μειώνοντας τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Κίμι Αντονέλι στους 25 βαθμούς, μετά την ολοκλήρωση των εννέα πρώτων αγώνων της σεζόν.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari, αν και μετά τον τερματισμό τέθηκε υπό διερεύνηση για πιθανή παράβαση καθεστώτος κίτρινης σημαίας.

Ο 19χρονος Κίμι Αντονέλι, που είχε ξεκινήσει από την pole position, βρισκόταν στη δεύτερη θέση και πίεζε τον Λεκλέρ για τη νίκη όταν, έντεκα γύρους πριν από το τέλος, ενημέρωσε μέσω ασυρμάτου την ομάδα του για μηχανικό πρόβλημα.

Η ταχύτητά του μειώθηκε αισθητά και τελικά περιορίστηκε στη 16η θέση, μένοντας εκτός βαθμολογούμενης δεκάδας και χάνοντας πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του τίτλου.