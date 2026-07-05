Εξιχνιάστηκαν ένοπλες ληστείες σε Κηφισιά και Λυκόβρυση: Συνελήφθη 39χρονος για συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία

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Η αστυνομία εξιχνίασε δύο ληστείες σε βάρος υπαλλήλων επιχειρήσεων σε Κηφισιά και Λυκόβρυση, ενώ συνελήφθη και 39χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής / Δ.Δ.Ε.Ε.Α. / Γ.Α.Δ.Α. εξιχνιάστηκαν δύο ένοπλες ληστείες που είχαν διαπραχθεί σε βάρος υπαλλήλων επιχειρήσεων στις περιοχές της Κηφισιάς και της Λυκόβρυσης, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 39χρονου ημεδαπού, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές και ληστείες κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 39χρονος, από κοινού με έτερους δράστες, είχαν συγκροτήσει οργανωμένη συμμορία με σκοπό την τέλεση ένοπλων ληστειών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν αρχικά οχήματα και στη συνέχεια προσέγγιζαν τις επιχειρήσεις-στόχους, με τα κλαπέντα αυτοκίνητα, τα οποία στάθμευαν σε μικρή απόσταση. Εν συνεχεία εισέρχονταν στους χώρους των επιχειρήσεων και με την απειλή πιστολιού αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από τα ταμεία και τους υπαλλήλους.

Για τη δράση τους λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, χρησιμοποιώντας γάντια, καπέλα και κουκούλες, προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος από τις δύο ληστείες ανέρχεται σε άνω των 12.500 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.