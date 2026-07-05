Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Βίντεο με την προσομοίωση μεταφοράς καπνού από το AtmoHub

Mεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης επηρέασαν οι πυκνοί καπνοί από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, σύμφωνα με την πιλοτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού, δείχνει ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια, με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της βόρειας Εύβοιας.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται από το AtmoHub, η πιλοτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού του, αποτυπώνει την αναμενόμενη εξέλιξη του πλουμίου τις επόμενες ώρες με βάση την ολοκληρωμένη στήλη καπνού (total column smoke), ενώ η διασπορά εξαρτάται από τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες και επικαιροποιείται συνεχώς. «Η προσομοίωση κοντά στην επιφάνεια δείχνει επίδραση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και μεταφορά προς τα νότια, με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της βόρειας Εύβοιας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, όπως επισημαίνεται, η καύση ανακυκλώσιμων υλικών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (PM₂.₅ και PM₁₀) και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή που επηρεάζεται από το πλούμιο καπνού. Η ένταση του φαινομένου εξαρτάται από τα υλικά που καίγονται και τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες.

Το AtmoHub θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου μέσω δορυφορικών παρατηρήσεων και προσομοιώσεων διασποράς καπνού, παρέχοντας επικαιροποιημένες πληροφορίες καθώς γίνονται διαθέσιμα νέα δεδομένα.

Σημειώνεται ότι το AtmoHub συντονίζεται από την ομάδα NOA-ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service National Collaboration Programme CAMS-NCP-Greece).

Δείτε βίντεο με την προσομοίωση μεταφοράς καπνού