Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Επικεντρωνόμαστε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το υπόλοιπο μέτωπο έχει οριοθετηθεί – Υπάρχει τοξικός καπνός» είπε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής

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«Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το υπόλοιπο μέτωπο έχει οριοθετηθεί» περιέγραψε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης.

«Η φωτιά ξεκίνησε από αγροτοδασική περιοχή και συγκεκριμένα από ένα αυτοκίνητο. Ο 76χρονος συνελήφθη και βρίσκεται στις ανακριτικές αρχές» είπε ο κ. Αρτοποιός.

«Υπάρχει τοξικός καπνός από τη φωτιά, οι δυνάμεις πυρόσβεσης φορούν ειδικές προσωπίδες. Δεν είναι μόνο η πυρκαγιά, ο καπνός είναι επικίνδυνος» σχολίασε στη συνέχεια.

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