Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Επικεντρωνόμαστε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το υπόλοιπο μέτωπο έχει οριοθετηθεί – Υπάρχει τοξικός καπνός» είπε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής

Η φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης έχει οριοθετηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της, με την Πυροσβεστική να επικεντρώνεται πλέον σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, τόνισε την ύπαρξη τοξικού καπνού, καθιστώντας τον επικίνδυνο, ενώ ένας 76χρονος συνελήφθη ως υπαίτιος της έναρξης της πυρκαγιάς από αυτοκίνητο σε αγροτοδασική περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • “Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το υπόλοιπο μέτωπο έχει οριοθετηθεί” είπε για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.
  • Η φωτιά στο Ωραιόκαστρο ξεκίνησε από αγροτοδασική περιοχή και συγκεκριμένα από ένα αυτοκίνητο. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 76χρονος.
  • “Υπάρχει τοξικός καπνός από τη φωτιά, οι δυνάμεις πυρόσβεσης φορούν ειδικές προσωπίδες”, καθώς “ο καπνός είναι επικίνδυνος”, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

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«Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το υπόλοιπο μέτωπο έχει οριοθετηθεί» περιέγραψε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. 

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«Η φωτιά ξεκίνησε από αγροτοδασική περιοχή και συγκεκριμένα από ένα αυτοκίνητο. Ο 76χρονος συνελήφθη και βρίσκεται στις ανακριτικές αρχές» είπε ο κ. Αρτοποιός.

«Υπάρχει τοξικός καπνός από τη φωτιά, οι δυνάμεις πυρόσβεσης φορούν ειδικές προσωπίδες. Δεν είναι μόνο η πυρκαγιά, ο καπνός είναι επικίνδυνος» σχολίασε στη συνέχεια.

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