Πέγκυ Ζήνα για Νότη Σφακιανάκη: «Στις συναυλίες που κάναμε μαζί, γινόταν λαϊκό προσκύνημα»

Η Πέγκυ Ζήνα ήταν καλεσμένη το βράδυ του Σαββάτου (5/7) στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Action24. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για τις συνεργασίες που ξεχώρισαν στην καριέρα της, με ιδιαίτερη αναφορά στον Νότη Σφακιανάκη και τον Δημήτρη Μητροπάνο, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται σήμερα οι μουσικές επιτυχίες.

Οι συναυλίες με τον Νότη Σφακιανάκη

Ανατρέχοντας στην περίοδο που συνεργάστηκε με τον Νότη Σφακιανάκη, η Πέγκυ Ζήνα περιέγραψε το μοναδικό κλίμα που επικρατούσε στις εμφανίσεις και τις διεθνείς περιοδείες τους, τονίζοντας πως όσα έζησε τότε δύσκολα μπορούν να συγκριθούν με το σήμερα.

«Αυτά που έχω ζήσει με τον Νότη Σφακιανάκη… Ακούω σήμερα που λένε, γέμισε γήπεδα, είχε επιτυχία, μου φαίνονται όλα τόσο μικρά, μπροστά σε αυτά που έχω ζήσει εκείνες τις εποχές με τον Νότη. Δηλαδή ήταν ασύλληπτα τα νούμερα που πουλούσε και αυτό που γινόταν με αυτόν στις συναυλίες που κάναμε μαζί γιατί γυρίσαμε και όλο τον κόσμο. Γινόταν λαϊκό προσκύνημα! Όχι στην Ελλάδα μόνο ή στην Κύπρο. Στo Madison Square Garden, στο Wembley, στο Λονδίνο… Έχω ζήσει μαγικά πράγματα με τον Νότη».

«Πολλές σημερινές επιτυχίες υπερεκτιμούνται»

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξήγησε πως οι εμπειρίες που αποκόμισε δίπλα στον Νότη Σφακιανάκη και τον Δημήτρη Μητροπάνο έχουν διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη δική της πορεία και τις επιτυχίες της.

Όπως σημείωσε, θεωρεί πως η μουσική έχει πάντα περιθώρια εξέλιξης, ενώ εκτίμησε ότι αρκετές από τις επιτυχίες της σημερινής εποχής λαμβάνουν μεγαλύτερη αναγνώριση από αυτή που πραγματικά τους αναλογεί.

«Και αυτό με βοήθησε, όπως και με τον Μητροπάνο αυτό που έζησα σε πολύ πιο ουσιαστικά τραγούδια και μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών. Αυτό που έχω ζήσει με αυτούς τους δυο ανθρώπους δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την οποία επιτυχία μου. Πάντα η μουσική έχει και παραπάνω. Πολλές σημερινές επιτυχίες παίρνουν λάμψη παραπάνω από αυτό που αξίζουν. Υπερεκτιμούνται είναι η σωστή λέξη».