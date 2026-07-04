Στέλλα Κονιτοπούλου: «Σκέφτομαι πολλές φορές ότι αν δεν ήμουν από αυτή την οικογένεια, ίσως και να μην είχα ακολουθήσει ποτέ αυτή τη δουλειά»

Η Στέλλα Κονιτοπούλου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της οικογένειάς της στην επιλογή της να ακολουθήσει το επάγγελμα της τραγουδίστριας. 

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Στέλλα Κονιτοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/stellakonitopoulou_official
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Στέλλα Κονιτοπούλου έδωσε συνέντευξη και εξομολογήθηκε: «Σκέφτομαι πολλές φορές ότι αν δεν ήμουν από αυτή την οικογένεια, ίσως και να μην είχα ακολουθήσει ποτέ αυτή τη δουλειά».
  • Η ίδια πρόσθεσε ότι «αυτό με βοήθησε, επειδή μου έδωσαν την ευκαιρία να βρεθώ σαν μικρό παιδί μαζί τους».
  • Επιπλέον, η αγαπημένη ερμηνεύτρια ανέφερε: «Δεν πήγα Λύκεια. Σαν παιδί στερήθηκα τα παιχνίδια με τους φίλους».

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Η Στέλλα Κονιτοπούλου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη. Η επιτυχημένη τραγουδίστρια μιλώντας στο «Καλημέρα είπαμε;», αναφέρθηκε στην οικογένειά της και στα πρώτα της βήματα.

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Ανάμεσα σε άλλα, η Στέλλα Κονιτοπούλου είπε στη συνέντευξή της πως: «Σκέφτομαι πολλές φορές ότι αν δεν ήμουν από αυτή την οικογένεια, ίσως και να μην είχα ακολουθήσει ποτέ αυτή τη δουλειά. Οι θείοι μου και η μητέρα μου ήταν ήδη φτασμένοι και είχαν γίνει γνωστοί στον κόσμο».

«Αυτό με βοήθησε, επειδή μου έδωσαν την ευκαιρία να βρεθώ σαν μικρό παιδί μαζί τους. Όλα τα υπέρ τους θέλω να λέω πάντα, αλλά τα πρώτα χρόνια έλεγα ένα τραγούδι και έφευγα. Πήγαινα να κοιμηθώ νωρίς, για να πάω την άλλη μέρα στο σχολείο», πρόσθεσε.

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Επιπλέον, η αγαπημένη ερμηνεύτρια εξομολογήθηκε ότι: «Τα επόμενα χρόνια άρχισαν και μου έδιναν πολύ μεγάλο μέρος στο πρόγραμμα οι ίδιοι. Με πλήρωναν κιόλας, και προς τιμήν τους πάρα πολύ καλά. Δεν πήγα Λύκεια, ας πούμε. Σαν παιδί στερήθηκα τα παιχνίδια με τους φίλους. Δηλαδή μεγαλώνοντας μου βγαίνει ένας παλιμπαιδισμός. Νομίζω ότι το έχω παρακάνει κάποιες φορές. Κάνω αυτοκριτική και λέω ότι φτάνει. Ό,τι δεν ζεις, τελικά κάποια στιγμή στη ζωή σου έρχεται». 

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