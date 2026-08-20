Νικολίνα Νικολούζου: «Φοβόμασταν πως θα το πάρει ο παππούς μου» – Η εξομολόγηση για τη φυλομετάβασή της

Μια προσωπική εξομολόγηση για τη διαδικασία της φυλομετάβασης που ακολούθησε έκανε μέσω των social media η Νικολίνα Νικολούζου, η οποία συμμετείχε σε προηγούμενο κύκλο του «My Style Rocks».

Το νεαρό μοντέλο επέλεξε να απαντήσει σε ερωτήσεις που δέχθηκε από τους διαδικτυακούς της φίλους και, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της διαδρομή, αλλά και για την αλλαγή που βίωσε με την πάροδο του χρόνου.

Αναφερόμενη, μεταξύ άλλων, στις αλλαγές που παρατήρησε στο σώμα της, εξήγησε πως η ανάπτυξη του στήθους της ξεκίνησε ήδη από την πρώτη Λυκείου και συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια, ενώ με χιουμοριστική διάθεση, σχολίασε τα συχνά ερωτήματα που δέχεται σχετικά με πιθανές αισθητικές επεμβάσεις.

«Το στήθος μου ξεκίνησε να μεγαλώνει όταν ήμουν στην πρώτη Λυκείου και, μέχρι και σήμερα, δεν έχει σταματήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας παράλληλα σε όσους τη ρωτούν αν έχει κάνει κάποια επέμβαση στη μύτη ή στο στήθος της.

Ενδιαφέρον είχε και η αναφορά της στην οικογένειά της και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τη φυλομετάβασή της. Όπως αποκάλυψε, η γιαγιά της ήταν από τα πρώτα μέλη της οικογένειας που ενημερώθηκαν, μετά τους γονείς της, και η αντίδρασή της ήταν θετική.

Ωστόσο, υπήρχε αρχικά μεγαλύτερη αγωνία για το πώς θα αντιδρούσε ο παππούς της, καθώς εκείνος και η γιαγιά της ζουν σε χωριό. Όπως περιέγραψε, μέχρι και τον πρώτο χρόνο, όταν είχε ήδη ξεκινήσει να ζει κοινωνικά ως κορίτσι, ο παππούς της δεν γνώριζε για τη φυλομετάβασή της.

Τελικά, η θεία της ήταν εκείνη που ανέλαβε να του μιλήσει και, όπως αποκάλυψε η Νικολίνα Νικολούζου, η αντίδρασή του ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι φοβόντουσαν.

«Μια μέρα έκατσε η θεία μου, του έκανε μια συζήτηση και ο παππούς μου ήταν πάρα πολύ εντάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή τις ερωτήσεις των ακολούθων της, η Νικολίνα Νικολούζου μοιράστηκε έτσι μια ιδιαίτερα προσωπική πτυχή της ζωής της, μιλώντας με αμεσότητα τόσο για τη δική της εμπειρία όσο και για την αποδοχή που βρήκε τελικά μέσα στην οικογένειά της.