Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για «μαϊμού» προϊόντα – Ζημιά περίπου 80.000 ευρώ σε εταιρείες

Δύο άτομα συνελήφθησαν την Τρίτη στο Ηράκλειο για διάθεση και πώληση «μαϊμού» προϊόντων, με τη συνολική οικονομική ζημία των δικαιούχων εταιρειών να προσδιορίζεται σε τουλάχιστον 77.794 ευρώ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και άλλες παραβάσεις, ενώ κατασχέθηκαν 1.044 απομιμητικά είδη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άτομα, μία 52χρονη και ένας 43χρονος, συνελήφθησαν την Τρίτη στο Ηράκλειο για διάθεση και πώληση «μαϊμού» προϊόντων.
  • Κατά τις έρευνες σε επιχείρηση και αποθηκευτικό χώρο, κατασχέθηκαν 1.044 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, όπως κοσμήματα και ενδύματα με πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών.
  • Η οικονομική ζημία των δικαιούχων εταιρειών από τα κατασχεθέντα προϊόντα προσδιορίζεται, μέχρι στιγμής, σε τουλάχιστον 77.794 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο άτομα, μία 52χρονη και ένας 43χρονος συνελήφθησαν την Τρίτη στο Ηράκλειο για διάθεση και πώληση «μαϊμού» προϊόντων. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών που αφορούν τα σήματα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ειδικότερα, για τη διερεύνηση της υπόθεσης δημιουργήθηκε μεικτή ομάδα επιχειρησιακής δράσης από κοινού με τη συμμετοχή μελών της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (Μ.Ε.Ο.ΕΛ.) Αττικής (Γ.Δ.Ε.Ο.Σ.) και οργανώθηκε κοινή επιχείρηση, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επιχείρηση και αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο.

Κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 120 κοσμήματα και 924 τεμάχια ενδυμάτων και λοιπών ειδών, τα οποία έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών. Συνολικά, από τις έρευνες κατασχέθηκαν 1.044 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, ενώ τα 924 τεμάχια ενδυμάτων και λοιπών ειδών καταστράφηκαν επιτόπου.

Για τα κατασχεθέντα προϊόντα ενημερώθηκαν οι δικαιούχοι των σημάτων και κατόπιν σχετικών δειγμάτων, προέκυψε ότι πρόκειται για απομιμήσεις γνήσιων προϊόντων. Επισημαίνεται ότι, η οικονομική ζημία των δικαιούχων εταιρειών από τα κατασχεθέντα προϊόντα προσδιορίζεται, μέχρι στιγμής, σε τουλάχιστον 77.794 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, στους οποίους επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

 

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