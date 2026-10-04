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Έβρος: Φωτιά σε δασική έκταση της Ρούσας Σουφλίου – Πέρασε σε ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Έβρος: Φωτιά σε δασική έκταση της Ρούσας Σουφλίου – Πέρασε σε ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Σε δασική έκταση στην περιοχή του Σουφλίου πέρασε πυρκαγιά από τη Βουλγαρία. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 60 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες της 7ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο, με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου και υδροφόρων ΟΤΑ.

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο Σουφλί Έβρου, μετά την επέκταση στο ελληνικό έδαφος πυρκαγιάς που έκαιγε κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 13 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς μετά την επέκτασή της στην ελληνική επικράτεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο Σουφλί Έβρου, μετά την επέκταση στο ελληνικό έδαφος πυρκαγιάς που έκαιγε κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας, στην περιοχή μεταξύ των χωριών Ρούσσα και Μικρό Δέρειο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Σουφλί και στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου βρίσκονταν ήδη σε επιφυλακή, καθώς οι πυκνοί καπνοί από την πυρκαγιά στη Βουλγαρία ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εξέλιξη της φωτιάς περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 60 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ ο Δήμος Σουφλίου έχει διαθέσει υδροφόρες για την ενίσχυση του έργου της Πυροσβεστικής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς μετά την επέκτασή της στην ελληνική επικράτεια.

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