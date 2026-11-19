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Στόχος κυβερνοεπίθεσης έγινε το βράδυ της Τρίτης η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ, όταν Τούρκοι χάκερ ανάρτησαν προκλητικό μήνυμα με ιστορικές και εθνικιστικές αναφορές.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αντίκριζαν κείμενο με την υπογραφή «ACE Veen – BigYahu», στο οποίο γινόταν αναφορά στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, την Τουρκική Δημοκρατία και την 9η Σεπτεμβρίου 1922, ημερομηνία εισόδου του τουρκικού στρατού στη Σμύρνη.

Οι δράστες απειλούσαν, μάλιστα, με επέκταση των κυβερνοεπιθέσεών τους, εφόσον, όπως υποστήριζαν, συνεχιζόταν η ασέβεια προς τον Ατατούρκ και την Τουρκία.

Η επίθεση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της προσφυγικής καταγωγής της ΑΕΚ, η οποία ιδρύθηκε το 1924 από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης.

Η ΠΑΕ αντέδρασε άμεσα και η ιστοσελίδα αποκαταστάθηκε, ενώ τα ίδια ψευδώνυμα φέρονται να συνδέονται και με πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Πειραιώς και των Δικαστηρίων Κομοτηνής.