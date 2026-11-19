Την αναμόρφωση του συστήματος ενεργειακών επιδοτήσεων, με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των κρατικών ενισχύσεων και την αντιμετώπιση φαινομένων κερδοσκοπίας, ζητά ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που η οικονομία της χώρας δέχεται ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις εξαιτίας του πολέμου και του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
Μιλώντας σε σύσκεψη για τη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης και των καυσίμων, ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το υφιστάμενο σύστημα επιδοτήσεων ευνοεί συγκεκριμένες ομάδες, επιτρέποντας σε ορισμένους να εκμεταλλεύονται την προνομιακή πρόσβαση σε φθηνά καύσιμα εις βάρος των υπόλοιπων πολιτών.
«Πρέπει να σταματήσουμε όσους επωφελούνται από την προνομιακή πρόσβαση. Ορισμένοι εκμεταλλεύονται τα δικαιώματα όλων. Βάλτε τέλος σε αυτό», δήλωσε.
Ως παράδειγμα των στρεβλώσεων που επικρατούν, ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε στους ιδιοκτήτες θερμοκηπίων, οι οποίοι προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης έναντι μόλις 300 τομάν (περίπου 0.0011 δολάρια) ενώ στη συνέχεια πωλούν τα προϊόντα τους προς περίπου 4 δολάρια το κιλό.
Επιπλέον, ζήτησε τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από την αναμόρφωση των επιδοτήσεων να κατευθυνθούν στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά. Όπως επισήμανε, ακόμη και μια περιορισμένη οικονομική ενίσχυση μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για οικογένειες που αναγκάζονται να δανειστούν χρήματα ακόμη και για να αγοράσουν ψωμί.
Iran’s President Masoud Pezeshkian said that cheap energy has enabled large-scale abuse of state subsidies, citing repeated fuel purchases, subsidized electricity used for cryptocurrency mining and individuals buying up to 18 metric tons of subsidized bread a month.
Speaking at a meeting on energy and fuel consumption management attended by senior government officials on Wednesday, Pezeshkian said authorities were considering changes to the allocation of energy subsidies to curb misuse of public resources and protect household livelihoods.
He called for consumption limits in sectors that have long benefited from heavily subsidized or free energy, saying support should be restricted to normal usage levels, with excess consumption subject to higher tariffs reflecting actual costs.
The proposed changes are part of the government’s efforts to revise how energy subsidies are distributed, although no specific new tariffs or implementation dates were announced in the account of the meeting.
— Iran International English (@IranIntl_En) November 18, 2026
Οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής δοκιμασίας για τη χώρα. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός έχει περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, στερώντας από την Τεχεράνη κρίσιμα έσοδα, ενώ οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές και οι χρόνιες ελλείψεις επιβαρύνουν περαιτέρω την οικονομική κατάσταση.