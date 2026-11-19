Την αναμόρφωση του συστήματος ενεργειακών επιδοτήσεων, με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των κρατικών ενισχύσεων και την αντιμετώπιση φαινομένων κερδοσκοπίας, ζητά ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που η οικονομία της χώρας δέχεται ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις εξαιτίας του πολέμου και του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Μιλώντας σε σύσκεψη για τη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης και των καυσίμων, ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το υφιστάμενο σύστημα επιδοτήσεων ευνοεί συγκεκριμένες ομάδες, επιτρέποντας σε ορισμένους να εκμεταλλεύονται την προνομιακή πρόσβαση σε φθηνά καύσιμα εις βάρος των υπόλοιπων πολιτών.

«Πρέπει να σταματήσουμε όσους επωφελούνται από την προνομιακή πρόσβαση. Ορισμένοι εκμεταλλεύονται τα δικαιώματα όλων. Βάλτε τέλος σε αυτό», δήλωσε.

Ως παράδειγμα των στρεβλώσεων που επικρατούν, ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε στους ιδιοκτήτες θερμοκηπίων, οι οποίοι προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης έναντι μόλις 300 τομάν (περίπου 0.0011 δολάρια) ενώ στη συνέχεια πωλούν τα προϊόντα τους προς περίπου 4 δολάρια το κιλό.

Επιπλέον, ζήτησε τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από την αναμόρφωση των επιδοτήσεων να κατευθυνθούν στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά. Όπως επισήμανε, ακόμη και μια περιορισμένη οικονομική ενίσχυση μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για οικογένειες που αναγκάζονται να δανειστούν χρήματα ακόμη και για να αγοράσουν ψωμί.

Οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής δοκιμασίας για τη χώρα. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός έχει περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, στερώντας από την Τεχεράνη κρίσιμα έσοδα, ενώ οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές και οι χρόνιες ελλείψεις επιβαρύνουν περαιτέρω την οικονομική κατάσταση.