Την προειδοποίησή του προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν ανανέωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καλώντας τους να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή και των απειλών που συνδέονται με τη σύγκρουση με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε την προηγούμενη σύσταση που είχε εκδώσει τον Οκτώβριο, επισημαίνοντας τους κινδύνους ασφαλείας που απορρέουν τόσο από την αντιπαράθεση με την Τεχεράνη όσο και από τις επιθέσεις των φιλοϊρανών Χούθι της Υεμένης.

Η νέα προειδοποίηση εκδόθηκε σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας, μετά την ανακοίνωση του Μπαχρέιν ότι απέκρουσε νέες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της αναχαίτισαν δύο πυραύλους και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα στην ίδια ημέρα.