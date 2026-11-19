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Επίθεση με μεγάλο αριθμό πυραύλων κρουζ εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ» και του Οικονομικού Κέντρου στο Ριάντ εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης , σύμφωνα με δήλωση του στρατιωτικού εκπροσώπου της οργάνωσης, Γιαχία Σαρί, την Τετάρτη (18/11).

Yemen’s Iran-backed Houthi military spokesperson Yahya Saree said Wednesday in posts on X that the group had carried out missile and drone attacks targeting several locations in Saudi Arabia. “We targeted King Khalid International Airport and the financial center in Riyadh with a large number of cruise missiles, achieving precise and direct hits,” Saree said. He also said the Houthis fired ballistic missiles at a target in Jizan and launched a drone attack on Khamis Mushait air base, claiming successful strikes. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 3.006 οι αιτήσεις για αποζημιώσεις παράκτιων αλιέων Saudi Arabia has not commented on or confirmed the Houthi claims. — Iran International English (@IranIntl_En) November 18, 2026

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη Σαουδική Αραβία να βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες απειλές ασφαλείας, ενώ η αντιπαράθεση που συνδέεται με το Ιράν προκαλεί ανησυχία για την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Νωρίτερα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ανανεώσει την προειδοποίησή του προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν, καλώντας τους να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση λόγω των κινδύνων που απορρέουν από τη σύγκρουση με το Ιράν και τις επιθέσεις των Χούθι.