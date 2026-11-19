Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ στην Ισπανία, επικρατώντας της Μανρέσα με 88-80 για την 8η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroCup, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρέθηκε ακόμη και στο -15 κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, όμως έβγαλε αντίδραση, χαρακτήρα και αγωνιστικό μέταλλο, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή μέσα στην Καταλονία.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 25 πόντους και 5 ασίστ, παίρνοντας την ομάδα στις πλάτες του στα πιο κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Ο Αμερικανός γκαρντ βρήκε τις επιθετικές λύσεις όταν η μπάλα «έκαιγε» και έβαλε τη σφραγίδα του σε ένα σπουδαίο διπλό.

Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά των Χάτζινς (18 πόντοι, 5 ριμπάουντ), Μήτρου-Λονγκ (11 πόντοι) και Καλάθη (6 πόντοι, 5 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), οι οποίοι έδωσαν σημαντικές λύσεις σε διαφορετικά σημεία του αγώνα.

Η συγκεκριμένη νίκη έχει ξεχωριστή σημασία για τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο σε βαθμολογικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο, καθώς ήρθε λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη, στο PAOK Sports Arena.

Σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία, ο «Δικέφαλος» ανέβηκε μόνος στη δεύτερη θέση του ομίλου με ρεκόρ 6-2, πίσω από την πρωτοπόρο Μπαχτσεσεχίρ, που βρίσκεται στο 7-1. Αντίθετα, η Μανρέσα υποχώρησε στο 5-3.

Η βαθμολογία του Group D: