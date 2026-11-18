Τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν, η οποία δημοσιοποιήθηκε απόψε, χωρίς να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των πλοίων ή τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα τρία δεξαμενόπλοια φέρεται να κινούνταν σε θαλάσσια περιοχή στην οποία απαγορεύεται η διέλευση, έχοντας παράλληλα απενεργοποιήσει τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και εκπομπής δεδομένων εντοπισμού της θέσης τους.

Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις αναφορές τους για πυρκαγιές και εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, με αποτέλεσμα το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα να έχει σε μεγάλο βαθμό καθαριστεί από τις νάρκες.