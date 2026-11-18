Την διαβεβαίωση ότι οι διαδοχικές τεχνικές βλάβες δεν σχετίζονται με «κακόβουλες» κυβερνοεπιθέσεις δίνουν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι, προκειμένου να καθησυχάσουν το κοινό μετά τις διάφορες διακοπές λειτουργίας σε ψηφιακά συστήματα.

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, τεχνικές βλάβες έπληξαν διαδοχικά προϊόντα της Microsoft σε ολόκληρο τον κόσμο, οδήγησαν σε μια σπάνια αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ και ακόμα και χθες, έθεσαν εκτός λειτουργίας το ευαίσθητο δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας της αμερικανικής υπηρεσίας Πληροφοριών, της NSA.

Αν και κατανοεί πως «η χρονική συγκυρία αυτών των περιστατικών εγείρει ερωτήματα», ο διευθυντής της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον. Διαβεβαίωσε, μάλιστα, πως «πρόκειται για ανεξάρτητα περιστατικά δυσλειτουργιών που συνδέονται με επιχειρήσεις συντήρησης και τεχνικές αναβαθμίσεις», στις εισαγωγικές δηλώσεις του ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής επιφορτισμένης με θέματα εσωτερικής ασφαλείας».

Ερωτηθείς από πολλούς κοινοβουλευτικούς επί του θέματος, ο Τζέι Κλέιτον εξέφρασε την «πολύ μεγάλη βεβαιότητά» του ότι πίσω από αυτή τη σειρά τεχνικών βλαβών δεν υπάρχει «ούτε συντονισμένη ενέργεια ούτε κάποιος πράκτορας που να ενεργεί κατ’ εντολή ξένου κράτους».

«Είμαι βέβαιος σε ποσοστό 98% για το γεγονός ότι αυτό δεν έχει να κάνει με αντιπάλους που παραβίασαν τα συστήματά μας», επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Μαρκγουέιν Μάλιν.

«Οι ειδικοί μας στην κυβερνοασφάλεια βρίσκονται επί τόπου (…) για προληπτικούς λόγους και για μία ακόμη φορά, δεν έχουμε εντοπίσει καμία κακόβουλη δραστηριότητα μέχρι στιγμής», υπογράμμισε ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI Κρίστοφερ Ράια, συμπληρώνοντας πως «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να είμαστε σίγουροι σε ποσοστό 120%».

Ερωτηθείς ειδικά για τη NSA, ο διευθυντής της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον επιβεβαίωσε πως το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας «επιχείρησης συντήρησης ρουτίνας». Μπροστά σε αυτές τις διαδοχικές βλάβες, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών υπογράμμισε «τον ρυθμό των τεχνολογικών προόδων που επιταχύνεται».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε ήδη επιχειρήσει να εμφανιστεί καθησυχαστικός χθες από την Ασία δηλώνοντας πως δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» ή «αποδεικτικό στοιχείο» που να καταδεικνύουν μια σύνδεση των περιστατικών ή την εμπλοκή «κακόβουλων πρακτόρων» που έχουν εντοπιστεί και ευθύνονται για αυτήν τη διαδοχή δυσλειτουργιών.