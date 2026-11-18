Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του οδηγού του μαύρου SUV, ο οποίος διέφυγε μετά την καταδίωξη με πυροβολισμούς, που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός εργαζομένου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του τρακαρισμένου οχήματος, στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11), όταν ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο. Από τη Λεωφόρο Δομπόλη, το όχημα κινήθηκε προς την Λεωφόρο Δωδώνης και από εκεί στη Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου. Έπειτα από πέντε χιλιόμετρα, έφτασε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, με αστυνομικούς της Τροχαίας να τον ακολουθούν. Αφού έσπασε την προστατευτική μπάρα στην είσοδο του νοσοκομείου, εμβόλισε τη μοτοσικλέτα της Τροχαίας, την οποία είχε τοποθετήσει αστυνομικός ως φραγμό για να ανακόψει την πορεία του.

Το μαύρο όχημα παρέσυρε τη μοτοσικλέτα για περίπου 30 μέτρα, ενώ ο αστυνομικός φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, να πυροβόλησε περίπου επτά φορές προκειμένου να το σταματήσει. Μέσα στην αναστάτωση που προκλήθηκε από τους πυροβολισμούς ένας υπάλληλος του νοσοκομείου, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, στην προσπάθειά του να προστατευθεί, έπεσε στο έδαφος και χτύπησε στο χέρι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός που ενεπλάκη στο περιστατικό φέρει τραύμα στο πόδι και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν, έξω από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών παραμένουν εμφανή τα ίχνη της σύγκρουσης. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του οδηγού και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της καταδίωξης

Το Star μετέδωσε ένα βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του μαύρου οχήματος, στο οποίο επέβαιναν τρεις Ρομά. Το μαύρο όχημα τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον αστυνομικό που ακολουθεί με τη μηχανή του.

Εργαζόμενος του νοσοκομείου δεν μπορεί να πιστέψει πώς σώθηκε, όταν είδε να εισβάλλει στο νοσοκομείο το τζιπ που έσπασε την κεντρική μπάρα.

«Βλέπουμε ένα τζιπ να έρχεται με ελιγμούς, πάμε να το σταματήσουμε, σπάει την μπάρα, έρχεται εδώ μέσα. Από πίσω μια μηχανή της αστυνομίας. Είναι θαύμα πώς δεν παρέσυρε κάποιον», τονίζει.

Το αυτοκίνητο φαίνεται πως ανήκει σε μία γυναίκα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού.

«Ακούγαμε σειρήνες, αλλά δεν γνωρίζαμε τι ακριβώς συμβαίνει»

«Ακούγαμε σειρήνες, αλλά δεν γνωρίζαμε τι ακριβώς συμβαίνει», περιγράφει ένας από τους εργαζόμενους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για όσα εκτυλίχθηκαν στον χώρο του ιδρύματος, όταν το αυτοκίνητο που καταδίωκε η Αστυνομία εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα κοντά στην μπάρα άκουσαν αρχικά τις σειρήνες. Δεν είχαν αντιληφθεί ότι πίσω από τον ήχο εξελισσόταν αστυνομική καταδίωξη.

Μέσα σε λίγα λεπτά, όπως περιγράφουν, είδαν ένα μεγάλο αυτοκίνητο -τζιπ να κατευθύνεται με ταχύτητα προς το σημείο όπου βρίσκονταν.

«Πάμε να κάνουμε νόημα να σταματήσει, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας. Το όχημα έσπασε την μπάρα και μπήκε στον χώρο του νοσοκομείου, ενώ πίσω του ακολουθούσε αστυνομική μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ.

Οι εργαζόμενοι κινήθηκαν προς το σημείο, προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Τότε, όπως περιγράφουν, άκουσαν τους πυροβολισμούς. Η αντίδρασή τους ήταν ενστικτώδης. Έπεσαν στο έδαφος για να προστατευτούν, καθώς μέσα στη σύγχυση δεν μπορούσαν αρχικά να αντιληφθούν από πού προέρχονταν οι πυροβολισμοί.

Στη συνέχεια είδαν το αυτοκίνητο να παρασύρει την αστυνομική μοτοσικλέτα που είχε τοποθετηθεί στο πέρασμά του, προκειμένου να εμποδίσει τη διαφυγή του. Το όχημα συνέχισε με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να υπολογίζει τα εμπόδια που συναντούσε.

«Δεν κοιτούσε αν θα χτυπήσει αυτοκίνητο ή άνθρωπο. Κοιτούσε μόνο πώς θα ξεφύγει», περιγράφει ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, αποτυπώνοντας την εικόνα που αντίκρισαν όσοι βρίσκονταν στον χώρο.

Άλλος εργαζόμενος, ο οποίος παρακολουθούσε το περιστατικό από απόσταση περίπου 20-30 μέτρων, περιγράφει ένα μεγάλο όχημα να εισβάλλει στον χώρο, να ρίχνει την μπάρα και να κινείται προς το πάρκινγκ της διοίκησης. Αναφέρει ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό, καθώς εκείνη τη στιγμή επικρατούσε σύγχυση και φόβος.

Το αυτοκίνητο τελικά διέφυγε από την πίσω πλευρά του νοσοκομείου. Μέχρι στιγμής, από τις μαρτυρίες, δεν φαίνεται να προκύπτει η ακριβής διαδρομή που ακολούθησε μετά την έξοδό του.

Οι εργαζόμενοι, πάντως, αισθάνονται ανακούφιση για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, αφού, όπως επισημαίνουν, στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου θα μπορούσαν να βρίσκονται ασθενείς, συνοδοί, εργαζόμενοι ή παιδιά. Η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

Σημειώνουν δε, ότι, ευτυχώς, δεν εφημέρευε το Νοσοκομείο και Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η κίνηση και η παρουσία κόσμου στο συγκεκριμένο σημείο θα ήταν μεγαλύτερη. Ο εργαζόμενος στο φυλάκιο χτύπησε ελαφρά το χέρι και το πόδι του κατά την πτώση, αλλά δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Η ενημέρωση της ΠΟΕΔΗΝ

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ενημέρωσε για την καταδίωξη οχήματος με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στους χώρους στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός εργαζομένου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα, καταδίωκε ένα μαύρο αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, στο οποίο βρίσκονταν άτομα Ρομά που, όπως ανέφερε, ήταν σεσημασμένα.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα στους χώρους στάθμευσης του νοσοκομείου, όπου εγκλωβίστηκε προσωρινά. Ο αστυνομικός κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα του, επιχειρώντας να συλλάβει τους επιβαίνοντες.

Ωστόσο, ο οδηγός του αυτοκινήτου πραγματοποίησε ελιγμό και παρέσυρε τη μοτοσικλέτα, μετακινώντας την σε μεγάλη απόσταση. Ακολούθως, ο αστυνομικός πυροβόλησε επανειλημμένα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένας εργαζόμενος, ενώ, όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, δεν υπήρξαν παράπλευρες απώλειες.

Το αυτοκίνητο κατάφερε τελικά να διαφύγει από τον χώρο του νοσοκομείου, με την αστυνομική καταδίωξη να συνεχίζεται στους δρόμους των Ιωαννίνων.