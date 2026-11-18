Η Σοφία Βογιατζάκη έδωσε μία συνέντευξη για το «Στούντιο 4», στην οποία αναφέρθηκε και στον πολύτιμο ρόλο που έπαιξε η οικογένειά της στη ζωή της. Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός δήλωσε ότι οι γονείς της και η αδελφή της την κρατούσαν «στο να μην ξεφύγω».

Ανάμεσα σε άλλα, η Σοφία Βογιατζάκη μιλώντας στο «Στούντιο 4», είπε πως: «Είχα πάντα ένα πολύ σταθερό περιβάλλον οικογενειακό και πολύ ώριμο, το οποίο με κράταγε στο να μην ξεφύγω».

«Πάντα η μαμά μου, η αδελφή μου, ο μπαμπάς μου, μου έλεγαν: “Ώπα, γιατί τώρα σκέφτεσαι έτσι, ενώ δεν έχει αλλάξει κάτι; Δεν έχει γίνει και κάτι”», συνέχισε.

Ακόμα, η καλλιτέχνις ανέφερε ότι: «Είμαι πολύ ευλογημένη και ευγνώμων, να είναι καλά όπου είναι όλοι τους. Η αδελφή μου ζει. Η μαμάκα και ο μπαμπάκας να είναι καλά γιατί πάντα είχα γείωση».