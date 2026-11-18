Τον Νικήτα Τσακίρογλου φιλοξένησαν την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο «Studio στις 3», η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης με την μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της υποκριτικής, στη συνέντευξή του αναφέρθηκε και στη συνοδοιπόρο του σε αυτή τη ζωή και καταξιωμένη ηθοποιό, Χρυσούλα Διαβάτη.

Όταν ρωτήθηκε για την σύζυγό του και συνάδελφό του, ο Νικήτας Τσακίρογλου εξομολογήθηκε πως: «Είναι σπουδαία γυναίκα. Καταρχήν, θα ήμουνα αχάριστος αν δεν παίνευα την Χρυσούλα Διαβάτη. Είναι ταλαντούχα, προσέφερε πολύ περισσότερα οικονομικά από εμένα, γιατί εγώ ήμουνα του Εθνικού Θεάτρου, που ήταν περιορισμένα τα πράγματα μισθολογικά εκεί».

«Η Χρυσούλα όχι μόνο οικονομικά συνεισέφερε στο σπίτι, αλλά είναι μία γυναίκα που ζωγραφίζει, ξέρει μουσική, τραγουδάει πολύ ωραία, έχει παίξει κατά καιρούς στο θέατρο σε μιούζικαλ και σε οπερέτες.

Είναι πολυτάλαντη η Χρυσούλα, τη θαυμάζω. Της το λέω και το λέω και δημόσια αυτό. Από την στιγμή που το λέω δημόσια, το εισπράττει. Κάπου 65 χρόνια είμαστε μαζί, δεν τα μετράμε», συνέχισε στη συνέντευξή του.