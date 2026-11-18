Άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου σε βάρος γυναίκας στον Ασπρόπυργο. Θύτες ο σύζυγός της αλλά και ο γιος της.

Όπως περιέγραψε η 51χρονη σε τηλεοπτική εκπομπή, πρόλαβε να καλέσει το 100, ωστόσο η αστυνομία έκανε 1 ώρα να φτάσει, σύμφωνα με την καταγγελία.

Αποκαλυπτικό είναι το βίντεο ντοκουμέντο, από τον άγριο ξυλοδαρμό της, που φέρνει στη δημοσιότητα το mega live news και αποκαλύπτει την αγριότητα του περιστατικού, με τον άνδρα και τον γιο να χτυπούν και να κυνηγούν τη γυναίκα. Στο βίντεο διακρίνεται και το περιπολικό που είχε φτάσει αλλά και ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν παρενέβη στο περιστατικό ενώ οι δύο άνδρες συνελήφθησαν μόνο με την παρέμβαση της ΟΠΚΕ.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο η γυναίκα ούρλιαζε και μάλιστα σε ένα σημείο φώναξε «αστυνόμε, σας παρακαλώ βοηθήστε με», ενώ συγγενείς τον προπηλακίζουν, του πετούν ένα παπούτσι στο κεφάλι. Ο αστυνομικός, όχι μόνο οπισθοχωρεί, αλλά βλέποντας τον έναν να κάνει μία κίνηση σαν κάτι να βγάζει από την μπλούζα, φεύγει τρέχοντας προς τον δρόμο κρατώντας τον φακό στο χέρι.

Ο μεγάλος της γιος χτυπά με δύναμη το καπό του περιπολικού και στη συνέχεια κινείται απειλητικά προς τους αστυνομικούς. Η γυναίκα βρίσκει για λίγα δευτερόλεπτα την ευκαιρία να ξεφύγει. Δεν προλαβαίνει όμως. Ένας νεαρός με κουκούλα, που όπως λέει είναι ο μικρότερος γιος της, την αρπάζει. Την τραβά προς τη γωνία και εκεί ξεκινά νέος κύκλος βίας.

Οι εικόνες της γυναίκας μέσα από το νοσοκομείο προκαλούν σοκ. Μώλωπες στα χέρια, στο πρόσωπο, γύρω από τα μάτια, πίσω από το αυτί. Χτυπήματα που λίγο έλειψε να της στοιχίσει την ζωή.

«Θυμάμαι ξύπνησα στο νοσοκομείο και έλεγα που βρίσκομαι; Ήμουν μέσα στα αίματα. Μου είπε ο γιατρός με ένα χτύπημα ακόμα δεν ήθελες νοσοκομείο, θα είχες πάει στο νεκροταφείο».

Όπως είπε η ίδια στο Live News, δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της, όμως είναι η πρώτη φορά που «σήκωσε κεφάλι» όπως είπε.

Ήθελαν το νοίκι της κόρης τους

Το βράδυ της Παρασκευής, ο τσακωμός ξεκίνησε καθώς ο σύζυγός της ήθελε να παίρνουν ενοίκιο από την κόρη τους, με τη γυναίκα να απαντά, αφού πίστευε ότι του πέρασαν τα νεύρα, όμως εκείνος, μαινόμενος της φώναζε, «είσαι δικιά μου, θα σε κουρέψω και θα σου κάνω χαρακιές».

Όσον αφορά στον γιο, η γυναίκα είπε ότι δεν την είχε ξαναχτυπήσει και ότι την επόμενη ημέρα που τον ρώτησε της είπε ότι «θόλωσε, όταν είδε ότι εκείνη είχε καλέσει την αστυνομία».

Ζει με τον φόβο από το 2013, με τον άνδρα της τότε να την ξυλοκοπεί τόσο πολύ που πλέον δεν έχει σπλήνα. Το ζευγάρι έχει 7 παιδιά, και η ίδια, δεν μπόρεσε να απαντήσει στο γιατί υπέμενε τόσο καιρό τη συμπεριφορά αυτή.

«Το 2013 με χτύπησε πάρα πολύ άσχημα, έσπασε την σπλήνα μου. Πήγα στις κακοποιημένες γυναίκες. Μετά με ενοχλούσε στο τηλέφωνο, έκλαιγε. Ορκιζόταν ότι δεν θα το ξανακάνει και εγώ γυρνούσα», περιέγραψε.

Η γυναίκα είναι μισή από την Κρήτη και μισή από την Ιταλία, όπως είπε πολλές φορές η μητέρα της στην Ιταλία την είχε δε πολύ χτυπημένη, όμως εκείνη ξαναγυρνούσε με πρόφαση τα παιδιά και ελπίζοντας όπως είπε, κάθε φορά ότι ο σύζυγός της θα άλλαζε.

Ο άνδρας της πέρασε από αυτόφωρο, πήρε αναβολή, και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, να μην πλησιάζει το σπίτι, με τη γυναίκα να καταγγέλλει ότι αναγκάστηκε να φύγει η ίδια καθώς τον άνδρα της δεν τον φοβίζουν οι περιοριστικοί όροι.

Οι ισχυρισμοί του δράστη: Κρατούσε μαχαίρι

Από την πλευρά του, ο σύζυγος της 51χρονης υποστηρίζει ότι εκείνη κρατούσε ένα μαχαίρι και απειλούσε με τον ίδιο και τα παιδιά του να προσπαθούν να την ακινητοποιήσουν και να μην μπορούν.

«Κυνήγησε εμένα μπροστά στο 7χρονο μωρό και τον γιό μου και μετά απείλησε ότι θα κάνει κακό στον εαυτό της», είπε.

«Μας κυνήγησε με το μαχαίρι στο σπίτι μέσα. Ήτανε ψυχολογικά χάλια. Αυτή μας επιτίθεται και εμείς επιτεθήκαμε για να πάρουμε το μαχαίρι να μην σκοτωθεί. Αυτή όταν πίνει τα χάπια της μετά βλέπει φαντασιώσεις. Έτσι είναι αυτά τα χάπια. Εκείνη την ημέρα μπήκε στο μπάνιο. Ξαφνικά βγαίνει από το μπάνιο και είχε δει όλες τις τρέλες που είχε φανταστεί. Άρχισε από την κουζίνα να αρπάζει το ποτήρι, να με χτυπάει με το ποτήρι του καφέ και μετά από το καθάρισμα να παίρνει το μαχαίρι και να μου λέει: “έρχεται η σειρά σου και τώρα θα δεις”. Και με κυνήγαγε μπροστά στο εφτάχρονο μωρό και τον μεγάλο γιο μου.

Μετά πήγαν τα παιδιά γιατί απείλησε τον εαυτό της να σκοτώσει. Την κρατούσε ο γιος μου από το χέρι για να μπορούσε να πάρει το μαχαίρι και δεν μπορούσε. Τόσες ώρες προσπαθούσαμε. Αφού είχε ένα μαχαίρι στο χέρι. Τεράστιο! Πώς να μην φοβηθούν και οι αστυνομικοί; Εγώ έχω πάει στη μήνυση. Δεν θα ζητήσω ενοίκιο από τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει μαζί μου, η κυρία ήταν κάθε δυο και τρεις στην Ιταλία. Έχει βάλει όλα τα παιδιά της για κλέψιμο πριν τέσσερα χρόνια ακριβώς, αποφυλακίστηκε τρεις μήνες πριν», λέει.