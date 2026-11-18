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Νέες, ιδιαίτερα σκληρές φωτογραφίες από τη νεκροτομή του Τζέφρι Επστάιν και το κελί στο οποίο βρέθηκε νεκρός τον Αύγουστο του 2019 δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη (18/11), αναζωπυρώνοντας τη διαμάχη γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Αμερικανού χρηματιστή.

Το φωτογραφικό υλικό δημοσιοποίησε ο αδελφός του, Μαρκ Επστάιν, στον απόηχο μιας νέας ιατροδικαστικής ανάλυσης, σύμφωνα με την οποία τα τραύματα που είχαν καταγραφεί στο σώμα του δεν συνάδουν με τον επίσημο χαρακτηρισμό του θανάτου του ως αυτοκτονίας διά απαγχονισμού.

Όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα The Sun, οι εικόνες αποτυπώνουν το εσωτερικό του κελιού, αντικείμενα που βρέθηκαν στον χώρο, καθώς και ευρήματα της νεκροτομής που ο ιατροδικαστικός ερευνητής Μάικλ Φρίμαν θεωρεί κρίσιμα για την επανεξέταση της υπόθεσης.

Ο Φρίμαν, αρχισυντάκτης του επιστημονικού περιοδικού Journal of Forensic and Legal Medicine, παρουσίασε τη Δευτέρα (16/11) στο Λονδίνο τα συμπεράσματα της έρευνάς του, υποστηρίζοντας ότι ο Επστάιν ενδέχεται να δολοφονήθηκε μέσα στη φυλακή.

Ωστόσο, το γραφείο του επικεφαλής ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης εξακολουθεί να υποστηρίζει το αρχικό του πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος του Επστάιν ήταν αυτοκτονία.

Τι αποκαλύπτουν οι νέες φωτογραφίες από το κελί

Το υλικό περιλαμβάνει φωτογραφίες από το κελί του Επστάιν στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα Metropolitan Correctional Center της Νέας Υόρκης, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στις 10 Αυγούστου 2019.

Σε αυτές διακρίνονται σεντόνια και υφασμάτινες λωρίδες, αντικείμενα προσωπικής χρήσης, ιατρικός εξοπλισμός και στοιχεία που εξετάστηκαν κατά τη διερεύνηση του θανάτου του.

Μία από τις εικόνες παρουσιάζει έναν υφασμάτινο βρόχο με κόμπους, τον οποίο ο Φρίμαν συνδέει με την εκδοχή του στραγγαλισμού.

Άλλες φωτογραφίες καταγράφουν τις συνθήκες στο κελί μετά τον εντοπισμό του Επστάιν και την επέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων και του ιατρικού προσωπικού.

Σύμφωνα με τη The Sun, μέρος του φωτογραφικού υλικού είναι τόσο σκληρό ώστε δεν κρίθηκε κατάλληλο για δημοσίευση.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις φωτογραφίες των τραυμάτων στον λαιμό του Επστάιν, τα οποία ο Φρίμαν θεωρεί ότι δεν εξηγούνται επαρκώς από την αρχική ιατροδικαστική εκτίμηση.

Ο Μάικλ Φρίμαν αμφισβητεί το επίσημο πόρισμα

Μιλώντας στο CBS News, ο Φρίμαν υποστήριξε ότι τα τραύματα που καταγράφηκαν κατά τη νεκροτομή δεν συνάδουν με έναν θάνατο από αυτοκτονικό απαγχονισμό.

Ο ερευνητής εξέτασε επί μήνες τα αρχεία της νεκροτομής, τις φωτογραφίες και τα διαθέσιμα στοιχεία από το κελί, τα οποία του παραχώρησε ο Μαρκ Επστάιν.

Στην ανάλυση συμμετείχαν επίσης ο Άντερς Έρικσον, καθηγητής Ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Ουμέο της Σουηδίας, και ο Ιτιέλ Ντρορ, ερευνητής με ειδίκευση στις γνωστικές προκαταλήψεις κατά την αξιολόγηση ιατροδικαστικών στοιχείων.

«Τα τραύματα που κατέγραψε ο ιατροδικαστής δεν ήταν συμβατά με αυτοκτονικό απαγχονισμό», δήλωσε ο Φρίμαν.

Κατά τον ίδιο, ορισμένα ευρήματα που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν σωματική σύγκρουση ή επίθεση δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς στην αρχική έρευνα.

Ο Φρίμαν επικέντρωσε την προσοχή του σε δύο διαφορετικά σημάδια στον λαιμό, τα οποία, όπως υποστήριξε, έχουν διαφορετική κατεύθυνση.

Το ένα θεωρήθηκε συμβατό με απαγχονισμό, ενώ το δεύτερο, σύμφωνα με την ανάλυσή του, δεν μπορεί να εξηγηθεί με τον ίδιο μηχανισμό.

«Όταν είδα αυτή τη φωτογραφία, η πρώτη μου αντίδραση ήταν ότι επρόκειτο για ένα πολύ ασυνήθιστο τραύμα για απαγχονισμό», ανέφερε.

Τα σημάδια που, σύμφωνα με τον ερευνητή, παραπέμπουν σε στραγγαλισμό

Ο Φρίμαν θεωρεί ότι συγκεκριμένα σημάδια στον λαιμό του Επστάιν, σε συνδυασμό με τραυματισμούς σε άλλα σημεία του σώματός του, υποστηρίζουν την εκδοχή της ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι στις φωτογραφίες διακρίνονται σημάδια που ενδέχεται να προέρχονται από νύχια, καθώς και τραυματισμοί στον ώμο και στο πρόσωπο.

Κατά την εκτίμησή του, τα ευρήματα αυτά είναι περισσότερο συμβατά με στραγγαλισμό από άλλο πρόσωπο, πιθανώς από πίσω.

Ο ερευνητής θεωρεί επίσης ότι μία από τις υφασμάτινες λωρίδες που φωτογραφήθηκαν στο κελί θα μπορούσε να σχετίζεται με τα τραύματα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή αποτελεί συμπέρασμα της δικής του ανάλυσης και δεν έχει υιοθετηθεί από τις αρμόδιες αμερικανικές Αρχές.

Όπως επισημαίνει το CBS News, η ερμηνεία τέτοιων τραυμάτων μπορεί να είναι ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς διαφορετικοί ειδικοί ενδέχεται να καταλήξουν σε διαφορετικά συμπεράσματα εξετάζοντας τα ίδια ιατροδικαστικά στοιχεία.

Οι παραλείψεις στην έρευνα για τον θάνατό του

Ένα ακόμη ζήτημα που επανέρχεται στο προσκήνιο αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η αρχική έρευνα.

Σύμφωνα με το CBS News, οι ερευνητές δεν διέθεταν φωτογραφία που να αποτυπώνει το σώμα του Επστάιν ακριβώς στη θέση στην οποία βρέθηκε από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Το σώμα είχε μετακινηθεί από το κελί πριν πραγματοποιηθεί πλήρης φωτογραφική καταγραφή του χώρου.

Παράλληλα, σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα του αμερικανικού δικτύου, το κελί δεν διαφυλάχθηκε εξαρχής ως χώρος εγκλήματος, ενώ ορισμένα στοιχεία δεν συλλέχθηκαν ή δεν διατηρήθηκαν με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Σοβαρά προβλήματα είχαν εντοπιστεί και στο σύστημα παρακολούθησης της φυλακής, καθώς κάμερες ασφαλείας δεν λειτουργούσαν κανονικά.

Επιπλέον, σωφρονιστικοί υπάλληλοι είχαν καταχωρίσει ψευδή στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι ελλείψεις αυτές είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενες έρευνες των αμερικανικών Αρχών, προκαλώντας επί χρόνια ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια της επιτήρησης του Επστάιν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αμφισβητείται η αυτοκτονία

Η νέα ανάλυση του Μάικλ Φρίμαν δεν είναι η πρώτη που θέτει υπό αμφισβήτηση το επίσημο πόρισμα.

Το 2020, ο ιατροδικαστής Μάικλ Μπέιντεν, ο οποίος είχε εξετάσει την υπόθεση κατόπιν αιτήματος της οικογένειας Επστάιν, υποστήριξε ότι ορισμένα τραύματα στον λαιμό ήταν περισσότερο συμβατά με ανθρωποκτονία παρά με αυτοκτονία.

Οι εκτιμήσεις του είχαν παρουσιαστεί στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS.

Ο Μαρκ Επστάιν υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι ο θάνατος του αδελφού του δεν διερευνήθηκε επαρκώς και ζητά νέα έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε.

Οι πρόσφατες εκτιμήσεις του Φρίμαν ενίσχυσαν το αίτημά του, οδηγώντας τον στη δημοσιοποίηση του νέου φωτογραφικού υλικού.

Πάντως, σύμφωνα με το CBS News, η εργασία του Φρίμαν δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό κατόπιν αξιολόγησης από ανεξάρτητους επιστήμονες. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι προτίθεται να την υποβάλει εκ νέου προς δημοσίευση.

Η επίσημη θέση των αμερικανικών Αρχών παραμένει αμετάβλητη

Παρά τις νέες εκτιμήσεις, οι αμερικανικές Αρχές δεν έχουν ανατρέψει το αρχικό πόρισμα.

Το γραφείο του επικεφαλής ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε στο CNN ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει την απόφαση του 2019, σύμφωνα με την οποία ο Επστάιν αυτοκτόνησε διά απαγχονισμού.

Η ίδια θέση έχει υποστηριχθεί από το FBI και το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, έπειτα από έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του.

Σε έκθεση του 2023, το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του υπουργείου Δικαιοσύνης κατέγραψε σοβαρές παραλείψεις στην επιτήρηση του Επστάιν, χωρίς να εντοπίσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν ανθρωποκτονία.

Ο Επστάιν βρέθηκε νεκρός στις 10 Αυγούστου 2019, σε ηλικία 66 ετών, ενώ κρατούνταν εν αναμονή της δίκης του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και διακίνηση ανήλικων κοριτσιών.

Ο θάνατός του είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, καθώς η υπόθεσή του συνδεόταν με ένα εκτεταμένο δίκτυο ισχυρών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών γνωριμιών.

Επτά χρόνια αργότερα, η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών και η νέα ιατροδικαστική ανάλυση επαναφέρουν τα ερωτήματα για το τι συνέβη στο κελί του.

Το βασικό συμπέρασμα, ωστόσο, παραμένει ότι η εκδοχή της ανθρωποκτονίας υποστηρίζεται από συγκεκριμένους ανεξάρτητους ερευνητές, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί από νέα επίσημη ιατροδικαστική ή δικαστική απόφαση.