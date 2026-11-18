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Αντιμέτωπος με σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις, ακόμη και με μεταφορά σε φυλακή υψηλότερης ασφαλείας, βρίσκεται ο Ράσελ Μπραντ, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης δέκα ετών και έξι μηνών για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις. Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο στο οποίο η σύζυγός του, Λόρα Γκάλαχερ, διάβασε μήνυμά του από τη φυλακή, με τον πρώην κωμικό να επιμένει ότι είναι αθώος.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun, ο 51χρονος ενδέχεται να χάσει προνόμια, να αντιμετωπίσει περιορισμούς στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στις επισκέψεις της συζύγου του ή ακόμη και να μεταφερθεί σε διαφορετικό σωφρονιστικό κατάστημα.

Οι Times και ο Independent μετέδωσαν την Τετάρτη (18/11) ότι σωφρονιστικοί αξιωματούχοι φέρονται να αποφάσισαν τη μεταγωγή του, έπειτα από σύσκεψη κατά την οποία εξετάστηκε η ανακατάταξή του σε αυστηρότερη κατηγορία ασφαλείας.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, επίσημη ανακοίνωση για την εφαρμογή της απόφασης ή για το σωφρονιστικό κατάστημα στο οποίο ενδέχεται να μεταφερθεί.

«Δεν είμαι ένοχος για τα αδικήματα για τα οποία φυλακίστηκα»

Η υπόθεση ξεκίνησε την Κυριακή (15/11), όταν η 39χρονη Λόρα Γκάλαχερ δημοσίευσε βίντεο στο διαδικτυακό κανάλι του ζευγαριού, διαβάζοντας μια δήλωση που, όπως ανέφερε, της είχε δώσει ο φυλακισμένος σύζυγός της.

Στο μήνυμα, ο Μπραντ απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του, αποκαλώντας τον εαυτό του «αδελφό σας εν Χριστώ», προτού αμφισβητήσει ευθέως την καταδικαστική απόφαση.

«Όπως γνωρίζετε, δεν είμαι ένοχος για τα αδικήματα για τα οποία φυλακίστηκα, επομένως κάτι παράξενο συμβαίνει», ανέφερε.

Η δήλωση προκάλεσε αντιδράσεις στη Βρετανία, καθώς ο πρώην παρουσιαστής και ηθοποιός είχε καταδικαστεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος τεσσάρων γυναικών.

Η μετάδοση του μηνύματος εξετάζεται πλέον από τις σωφρονιστικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκαν οι κανόνες που διέπουν τις δημόσιες τοποθετήσεις των κρατουμένων.

Γιατί κινδυνεύει να χάσει τις επισκέψεις και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες

Σύμφωνα με το ITV News, οι βρετανικοί σωφρονιστικοί κανονισμοί απαγορεύουν στους κρατουμένους να πραγματοποιούν δημόσιες δηλώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν πρόσθετη ψυχική οδύνη στα θύματά τους.

Για συνεντεύξεις ή επικοινωνίες που προορίζονται για δημόσια μετάδοση απαιτείται ειδική άδεια από τη διοίκηση της φυλακής.

Οι κρατούμενοι δεν μπορούν επίσης να παρακάμπτουν τους περιορισμούς ζητώντας από τρίτα πρόσωπα να δημοσιοποιήσουν δηλώσεις εκ μέρους τους.

Στην περίπτωση του Μπραντ, οι Αρχές εξετάζουν εάν η μετάδοση του μηνύματος από τη σύζυγό του συνιστά τέτοια παράβαση.

Πηγές που επικαλείται η The Sun αναφέρουν ότι μεταξύ των πιθανών κυρώσεων περιλαμβάνονται η αναστολή ορισμένων προνομίων, ο περιορισμός των τηλεφωνημάτων και η απαγόρευση επισκέψεων.

«Η συζήτηση μέσα στη φυλακή είναι ότι θα μπορούσε να μεταφερθεί σε αυστηρότερο σωφρονιστικό κατάστημα», δήλωσε πηγή στην εφημερίδα.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η μεταγωγή θα απαιτούσε αναθεώρηση της κατηγορίας ασφαλείας του, ώστε να θεωρηθεί κρατούμενος υψηλότερου κινδύνου.

Οι πιθανές αυτές κυρώσεις δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως ως επιβληθείσες ποινές.

Από τη φυλακή χαμηλότερης ασφαλείας σε αυστηρότερο σωφρονιστικό κατάστημα;

Ο Ράσελ Μπραντ μεταφέρθηκε την περασμένη Παρασκευή από τη φυλακή Γουάντσγουορθ του Λονδίνου, κατηγορίας Β, στη φυλακή HMP Littlehey, στο Χάντινγκτον του Κέιμπριτζσαϊρ.

Πρόκειται για σωφρονιστικό κατάστημα κατηγορίας C, στο οποίο κρατούνται κυρίως άνδρες καταδικασμένοι για σεξουαλικά αδικήματα.

Η μεταφορά του σε φυλακή χαμηλότερης κατηγορίας ασφαλείας είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τη The Sun, ο Μπραντ είχε αρχικά αξιολογηθεί για πιθανή μεταφορά στη φυλακή HMP Wakefield, ένα από τα αυστηρότερα σωφρονιστικά καταστήματα της Βρετανίας.

Ωστόσο, φέρεται να εκφράστηκαν ανησυχίες για τη σωματική του ασφάλεια σε ένα περιβάλλον με κρατουμένους καταδικασμένους για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα.

Στη συγκεκριμένη φυλακή είχε σκοτωθεί το 2025 ο Ίαν Γουότκινς, πρώην τραγουδιστής των Lostprophets, ο οποίος εξέτιε ποινή για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος παιδιών.

Σύμφωνα με τους Times, οι σωφρονιστικοί αξιωματούχοι εξέτασαν την Τρίτη το ενδεχόμενο μεταφοράς του Μπραντ σε φυλακή κατηγορίας Α ή Β.

Το πού θα μπορούσε να μεταφερθεί παραμένει άγνωστο.

Οργή από τη βρετανική κυβέρνηση

Το βίντεο προκάλεσε την άμεση αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ χαρακτήρισε το μήνυμα «ξεκάθαρα απαράδεκτο» και ανακοίνωσε ότι διερευνάται επειγόντως.

«Οι κρατούμενοι απαγορεύεται αυστηρά να πραγματοποιούν δηλώσεις που προκαλούν οδύνη στα θύματα και η επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις», ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters.

Διευκρίνισε επίσης ότι δεν επιτρέπεται η παράκαμψη των κανόνων μέσω τρίτων προσώπων που διαβάζουν ή μεταφέρουν δηλώσεις εκ μέρους των κρατουμένων.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Άλεξ Νόρις χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Μπραντ «εντελώς απαράδεκτες», ζητώντας να ληφθούν μέτρα εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των κανονισμών.

Σύμφωνα με τη The Sun, οι σωφρονιστικές Αρχές έχουν ήδη επιπλήξει τον Μπραντ και του έχουν απευθύνει προειδοποίηση για τη μελλοντική συμπεριφορά του.

Οι φίλοι της Λόρα ανησυχούν για τη στάση της

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα της The Sun αποκαλύπτει ότι άνθρωποι από το πρώην φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού εκφράζουν ανησυχία για τη Λόρα Γκάλαχερ, η οποία εξακολουθεί να στηρίζει δημόσια τον σύζυγό της.

Ο Μπραντ και η Λόρα, που παντρεύτηκαν το 2017, ζούσαν σε μια στενά συνδεδεμένη κοινότητα στο Χένλεϊ-ον-Τέιμς, στο Οξφορντσάιρ, όπου επέστρεψαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει της δίκης.

Σύμφωνα με πρώην φίλο του ζευγαριού, η καταδίκη του Μπραντ προκάλεσε ρήξη στις σχέσεις του με ανθρώπους που επί χρόνια βρίσκονταν κοντά του.

«Αφού ο Ράσελ κρίθηκε ένοχος, πολλοί άνθρωποι από τον φιλικό κύκλο του απομακρύνθηκαν», ανέφερε η πηγή στην εφημερίδα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αισθάνονται εξαπατημένοι από τον πρώην φίλο τους και δήλωσε πως αδυνατούν να κατανοήσουν γιατί η Λόρα εξακολουθεί να τον υπερασπίζεται.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι η 39χρονη έχει «υποστεί πλήρη χειραγώγηση» από τον σύζυγό της.

Πρόκειται για προσωπικό ισχυρισμό ανώνυμης πηγής, χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Έξι νέες γυναίκες καταγγέλλουν σεξουαλική κακοποίηση

Οι ανησυχίες του περιβάλλοντος της Λόρα εντάθηκαν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μετά την εμφάνιση νέων καταγγελιών εις βάρος του Μπραντ.

Η The Sun αναφέρει ότι έξι ακόμη γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική κακοποίηση ή ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά μετά την καταδικαστική απόφαση.

Μία από τις νέες καταγγελίες φέρεται να αφορά περιστατικό του 2015, όταν ο Μπραντ διατηρούσε ήδη σχέση με τη Λόρα.

«Οι φίλοι της ανησυχούν πάρα πολύ για εκείνη», δήλωσε πρόσωπο από το περιβάλλον της στην εφημερίδα.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι οι νέες αποκαλύψεις την έχουν επηρεάσει βαθιά, αλλά εκείνη παραμένει αποφασισμένη να στηρίξει τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με το Reuters, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι οι ερευνητές αξιολογούν νέες αναφορές που αφορούν τον Μπραντ.

Οι πρόσθετες καταγγελίες δεν έχουν οδηγήσει, μέχρι στιγμής, σε νέα καταδικαστική απόφαση.

Η καταδίκη σε δέκα χρόνια και έξι μήνες κάθειρξης

Στις 5 Νοεμβρίου, ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Λονδίνου για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών.

Τα εγκλήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 2004 και 2009, σε μια περίοδο κατά την οποία η δημοτικότητά του αυξανόταν μέσα από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Στις 9 Νοεμβρίου, το Δικαστήριο του Σάουθγουορκ τού επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης δέκα ετών και έξι μηνών.

Σύμφωνα με τη βρετανική εισαγγελική υπηρεσία, ο Μπραντ εκμεταλλεύτηκε τη δημόσια αναγνωρισιμότητά του προκειμένου να προσεγγίσει και να κακοποιήσει γυναίκες.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης, υποστηρίζοντας ότι όλες οι σεξουαλικές του σχέσεις ήταν συναινετικές.

Πλέον, η υπόθεσή του αποκτά νέα διάσταση μέσα στο σωφρονιστικό σύστημα, καθώς οι Αρχές καλούνται να αποφασίσουν εάν το μήνυμα που δημοσιοποίησε η σύζυγός του συνιστά παράβαση των κανονισμών.

Η πιθανότητα μεταγωγής σε αυστηρότερη φυλακή και οι περιορισμοί στις επικοινωνίες του αποτελούν τις σημαντικότερες εξελίξεις που εξετάζονται, ενώ η δημόσια υποστήριξη της Λόρα εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις στον πρώην φιλικό τους κύκλο.