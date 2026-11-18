Στο πώς την επηρέαζαν στο παρελθόν τα αρνητικά σχόλια που δεχόταν, αναφέρθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου. Ακόμα, η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως πλέον «δεν μου καίγεται καρφί».

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν στεναχωριέται ή απαντά αμέσως, όταν δέχεται σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ακούει κάτι αρνητικό, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εξήγησε στην κάμερα του «Super Κατερίνα» πως: «Θα σου είμαι ειλικρινής. Στην αρχή στεναχωριόμουν πάρα πολύ και γενικότερα κλεινόμουν πολύ στον εαυτό μου. Τώρα, δεν μου καίγεται καρφί. Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο αρνητικό σχόλιο που έχω ακούσει και με έχει ενοχλήσει».

Συνεχίζοντας, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στα σχόλια που δεχόταν παλιά για τα κιλά της, αλλά και για αυτά που διάβασε τώρα που έχασε το βάρος που είχε πάρει στην εγκυμοσύνη της.

«Έχω μιλήσει αρκετές φορές για τα κιλά, που δεν τολμούσα τότε να φάω, για να μην πάρω κάποιο κιλό και έχουν να πουν. Αλλά τώρα, τρώω ανενόχλητη, δεν με νοιάζει τίποτα, είτε χάσω είτε πάρω κιλά. Τώρα που έχασα τα κιλά της εγκυμοσύνης, πάλι έχουν να πούνε. Οπότε δεν ακούω τίποτα. Κάνω αυτό που κάνω για εμένα και είμαι μέχρι εκεί», εξομολογήθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.