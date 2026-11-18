Το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, η Εβελίνα Σκίτσκο ήταν καλεσμένη στην εκπομπή το «Πρωινό». Το μοντέλο, το οποίο γνωρίσαμε μέσα από το «GNTM», αναφέρθηκε στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, ενώ περιέγραψε και το πώς μίλησε για αυτό στο παιδί του.

Σε ερώτηση για το αν φοβήθηκε όταν της είπαν τι είχε, η Εβελίνα Σκίτσκο εξομολογήθηκε πως: «Να σου πω την αλήθεια, δεν φοβήθηκα. Όχι, δεν θέλω να το παίξω τώρα ότι δεν φοβήθηκα, είμαι ατρόμητη, εννοείται.

Απλώς προσπαθούσα εκείνη τη στιγμή να σκέφτομαι θετικά, ότι όλα θα πάνε καλά. Και η ομάδα γιατρών που είχα δίπλα μου, μου είχαν πει ότι όλα θα πάνε καλά και βασίστηκα πάνω σε αυτό».

«Θα έκανα τα πάντα για να μην “φύγω”, για την κόρη μου», τόνισε στη συνέντευξή της.

Επιπλέον, το μοντέλο εξήγησε ότι: «Της το είπα με έναν πιο διαφορετικό τρόπο, σαν ένα παραμύθι. Δηλαδή ότι επειδή έπρεπε να κάνω και το χειρουργείο και θα έπρεπε να είμαι και ξαπλωμένη για κάποιες μέρες. Ήξερε ότι θα κάνω μία επέμβαση για να αφαιρέσουμε ένα μικροβιάκι από το σώμα. Μετά επειδή είχα και χημειοθεραπείες, της είπαμε ότι αυτό το μικροβιάκι έχει αφήσει κάποια υπολείμματα και πρέπει να φύγει».