Την πρώτη τους χειραψία αντάλλαξαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν της Κίνας παρόντος του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δυο ανδρών μετά τη Σύνοδο της Αλάσκας, η οποία κατέληξε άκαρπη. Ενώ μετά την ολοκλήρωση της αυριανής τριμερούς συνάντησης, είναι ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης Τραμπ – Πούτιν.

Η συνάντηση των τριών ηγετών πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, με τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν να βρίσκονται σε εξέλιξη και την Ευρώπη να παρακολουθεί με ανησυχία τις διπλωματικές διεργασίες.

Η πρώτη χειραψία Τραμπ και Πούτιν πραγματοποιήθηκε κατά την επίσημη υποδοχή των ηγετών που συμμετέχουν στη Σύνοδο, πριν από το δείπνο που παραθέτει η κινεζική ηγεσία προς τιμήν τους. Ο Σι Τζινπίνγκ και η Πρώτη Κυρία της Κίνας υποδέχθηκαν έναν προς έναν τους ηγέτες περισσότερων από 20 χωρών, οι οποίοι στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν για την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία, υπό τους ήχους ορχήστρας.

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο – πράξη στην οποία προέβη για πρώτη φορά για ξένο ηγέτη αφότου ανέλαβε την προεδρία – ανταποδίδοντας την αντίστοιχη χειρονομία του Αμερικανού ομολόγου του στην αεροπορική βάση Άντριους (Joint Base Andrews) τον Σεπτέμβριο, κατά την τελευταία τους συνάντηση. Οι δύο άνδρες αγκαλιάστηκαν για λίγο και αντάλλαξαν μερικές κουβέντες προτού κατευθυνθούν προς τις αυτοκινητοπομπές τους.

Τι είπαν κατά την υποδοχή Τραμπ

«Η Κίνα είναι μια χώρα της εθιμοτυπίας και έχει παράδοση στην ανταπόδοση της ευγένειας», φέρεται να δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Πρόσθεσε δε ότι προσβλέπει στη συζήτηση για τις σινοαμερικανικές σχέσεις, τη συνεργασία στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και το διεθνές σκηνικό. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι κάθε συνάντηση με τον Σι ήταν «πολύ ευχάριστη», μετέδωσε το Xinhua.

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν με τον Πούτιν και τους υπόλοιπους ηγέτες στον χώρο διεξαγωγής της συνόδου του APEC για χειραψίες, την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία και το επίσημο δείπνο. Νωρίτερα, οι δύο ηγέτες, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφώνησαν τις ομιλίες τους στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στον τεχνολογικό κόμβο της Σεντζέν στη νότια Κίνα, λίγες ώρες πριν προσγειωθεί στη χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από τις συναντήσεις που είχε αυτή την εβδομάδα με βασικούς περιφερειακούς συμμάχους στη Μανίλα.

Τι θα συζητηθεί στην τριμερή συνάντηση

Οι τρεις άνδρες θα συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου την Πέμπτη, με πιθανή ατζέντα τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς και άλλα κρίσιμα μέτωπα, όπως το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και τα πυρηνικά όπλα.

Η διάρκεια της τριμερούς συνάντησης αναμένεται να διαρκέσει έως και μια ώρα. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti πως η συνάντηση «όχι πάνω από μία ώρα». Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως δεν έχουν προγραμματιστεί διαπραγματεύσεις εφ’ όλης της ύλης μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύριο 19 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του APEC, τόνισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δεσμεύτηκε να αντιταχθεί στον εμπορικό προστατευτισμό, ενώ ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, επέκρινε τις δυτικές κυρώσεις, καθώς οι δύο ηγέτες προετοίμαζαν το έδαφος για μια κρίσιμη τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε έκκληση για στήριξη σε αυτό που αποκάλεσε «ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο», επιχειρώντας να παρουσιάσει τη χώρα του ως έναν σταθερό εταίρο στη διεθνή σκηνή, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι οποίες επί Τραμπ έχουν αυξήσει τους δασμούς και έχουν υιοθετήσει μια πιο δυναμική εξωτερική πολιτική.