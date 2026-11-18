Με μια μεγαλειώδη, προσωπική υποδοχή από τον ίδιο τον Σι Τζινπίνγκ στην πίστα του αεροδρομίου της Σεντζέν, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη νότια Κίνα ενόψει της ιστορικής τριμερούς συνάντησης κορυφής της Πέμπτης στο περιθώριο του APEC.

Πανηγυρική υποδοχή

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στη Σεντζέν, πραγματοποιώντας την πρώτη του διεθνή περιοδεία μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές, προερχόμενος από τη Μανίλα.

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε αυτοπροσώπως ο Κινέζος Πρόεδρος, ενώ στρατιωτικό άγημα ήταν παραταγμένο στην πίστα μαζί με μια πολυπληθή ομάδα κοριτσιών που κρατούσαν λουλούδια, αμερικανικές και κινεζικές σημαίες — μια πανηγυρική υποδοχή για την οποία υπερηφανευόταν προκαταβολικά ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η διπλωματική κολακεία του Σι Τζινπίνγκ

Όπως επισημαίνει το BBC, «δεν πρόκειται απλώς για μια υποδοχή στο αεροδρόμιο από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Πρόκειται για μια προσεκτικά χορογραφημένη διπλωματική στιγμή».

Ο Σι γνωρίζει την αξία αυτής της χειρονομίας, επισημαίνει το βρετανικό δίκτυο, καθώς θεωρείται η πρώτη φορά που υποδέχεται αυτοπροσώπως ξένο ηγέτη στο αεροδρόμιο από τότε που ανέλαβε την προεδρία.



Πρώτον, αντανακλά τις ενέργειες του ίδιου του Τραμπ, ο οποίος είχε βρεθεί στην Ουάσιγκτον νωρίτερα φέτος για να υποδεχθεί τον Σι στο αεροδρόμιο, και τώρα ο Κινέζος ηγέτης ανταποδίδει τη φιλοφρόνηση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, όπως σημειώνει το CNN, ο Κινέζος ηγέτης δεν συνηθίζει να μεταβαίνει στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί Αμερικανούς προέδρους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, η τελευταία φορά που ο Σι είχε εμφανιστεί σε αεροδρόμιο για ανάλογη υποδοχή ήταν όταν βρισκόταν ακόμη στη θέση του αντιπροέδρου, για να καλωσορίσει τον Μπαράκ Ομπάμα.

Το CNN υπογραμμίζει χαρακτηριστικά: «Στην εμμονική με το πρωτόκολλο Κίνα, η παρουσία του Σι στο κόκκινο χαλί στη Σεντζέν υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Κίνα στις διμερείς σχέσεις της με τις ΗΠΑ».

Ενδεικτικό της βαρύτητας που δόθηκε αποκλειστικά στον Τραμπ είναι το γεγονός ότι, όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε στη Σεντζέν λίγο νωρίτερα, δεν τον υποδέχθηκε ο Σι, αλλά ο πανίσχυρος προσωπάρχης του, Τσάι Τσι — μια υποδοχή που ούτως ή άλλως κρινόταν ως ιδιαίτερα υψηλού διπλωματικού επιπέδου.

Ωστόσο, ο Σι γνωρίζει επίσης ότι ο Τραμπ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική αναγνώριση, την τελετουργία και το κύρος.

Μη αναθέτοντας αυτό το καθήκον σε άλλον, ο Κινέζος Πρόεδρος κολακεύει τον Αμερικανό ομόλογό του και τον κάνει να αισθανθεί σημαντικός, προσθέτει το BBC.

Ο Σι ίσως ελπίζει ότι αυτή η ένδειξη καλής θέλησης θα εξομαλύνει τον δρόμο για τις διαπραγματεύσεις γύρω από το εμπόριο, την Ταϊβάν και την τεχνολογία.

Παράλληλα, ο Κινέζος ηγέτης έχει την πολυτέλεια να δείξει αυτή τη γενναιοδωρία χωρίς να θιγεί το κύρος του, δεδομένου ότι το Πεκίνο ελέγχει ήδη το σκηνικό και τις ισορροπίες ενόψει της ιστορικής τριμερούς συνόδου κορυφής Τραμπ, Σι και Πούτιν.

Ενθουσιασμός και αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Την ίδια στιγμή, επικρατεί αίσθηση ενθουσιασμού στα πάρκα και στους δρόμους της πόλης των 18 εκατομμυρίων κατοίκων, που θεωρειταί η «τεχνολογική πρωτεύουσα» της Κίνας, επειδή επελέγη να φιλοξενήσει μια τόσο ιστορική στιγμή.

Μικρές ομάδες κατοίκων της Σεντζέν έχουν συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής της αυτοκινηπομπής του Ντόναλντ Τραμπ για να καλωσορίσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Τα μέτρα ασφαλείας και η επιτήρηση σε τμήματα της πόλης έχουν ενταθεί δραστικά τις τελευταίες ώρες, ενόψει της πρωτόγνωρης συνόδου κορυφής ανάμεσα στους τρεις ισχυρότερους άνδρες του πλανήτη.

«Ελπίζω ότι η έλευση του κ. Τραμπ εδώ μπορεί να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας», δήλωσε ένας άνδρας στο BBC, περιμένοντας σε μια γωνία του δρόμου κοντά στο ξενοδοχείο του Αμερικανού Προέδρου.