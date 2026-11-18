Έντονο παρασκήνιο και εσωτερικές τριβές στις Βρυξέλλες αναδεικνύει ρεπορτάζ του Politico, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στη διπλωματία της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι δίαυλοι επικοινωνίας της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, με το Ισραήλ παραμένουν «παγωμένοι».

Η Κομισιόν παίρνει τα ηνία

Όπως επισημαίνει το Politico, ο διευρυνόμενος ρόλος της Επιτρόπου για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, κλιμακώνει μια ευρύτερη αντιπαράθεση γύρω από το ποιος τελικά εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στο εξωτερικό, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στη διπλωματία της Μέσης Ανατολής, τη στιγμή που η Κάγια Κάλας παραμένει αποκομμένη από κάθε απευθείας γραμμή επικοινωνίας με το Ισραήλ.

Το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας αποτυπώνει ανάγλυφα αυτή την πραγματικότητα: η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και η Επίτροπος Μεσογείου, Ντουμπράβκα Σούιτσα, μεταβαίνουν στη Συρία και την Ιορδανία, ενώ η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ φιλοξενεί ένα φόρουμ για την ασφάλεια στη Μεσόγειο στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διαμάχη αυτή αναδεικνύει το ευρύτερο ζήτημα του ποιος εκπροσωπεί την ΕΕ διεθνώς, κάτι που έγινε εμφανές και στην περίπτωση της Ουκρανίας, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέκλεισαν την Κάλας από την ευρωπαϊκή διαπραγματευτική ομάδα για τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Επιτρέποντας στο Ισραήλ να παραγκωνίσει την Ύπατο Εκπρόσωπο και μη συνεργαζόμενη σε θέματα Μέσης Ανατολής σύμφωνα με τις Συνθήκες και το διεθνές δίκαιο, η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν συμβάλλει στην υπονόμευση της ΕΕ ως αξιόπιστου παγκόσμιου παράγοντα», δήλωσε ο Μπάρι Άντριους, φιλελεύθερος ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο ρόλος της Σούιτσα και η ρήξη Κάλας – Σάαρ

Η Ντουμπράβκα Σούιτσα έχει εξελιχθεί σε σταθερό σημείο επαφής για το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Παρέστη στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο, και έχει συναντηθεί ή συνομιλήσει με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ, τουλάχιστον τέσσερις φορές φέτος.

«Χωρίς το Ισραήλ, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», είχε δηλώσει παλαιότερα η Σούιτσα στο Politico, αναφερόμενη στις προσπάθειες αποστολής βοήθειας στη Γάζα. «Χρειαζόμαστε την έγκριση των ισραηλινών αρχών. Και γι’ αυτό πρέπει να κρατάμε τους διαύλους ανοιχτούς. Είναι εκεί και πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους».

Όπως υποστήριξε η ίδια, οι αποστολές της στη Μέση Ανατολή συντονίζονται «γύρω από ένα τραπέζι» με την Κάλας.

Ωστόσο, δίαυλος επικοινωνίας της Κάλας με τον Σάαρ παραμένει κλειστός από τον Ιούνιο, έπειτα από μια δημόσια ρήξη.

Η ρήξη επήλθε έπειτα από δημοσιεύματα ότι η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας συνέκρινε τη μεταχείριση των Παλαιστινίων από το Ισραήλ με τη Νότια Αφρική της εποχής του απαρτχάιντ.

Ο Σάαρ δήλωσε τότε ότι θα «διακόψει κάθε επαφή» μαζί της μέχρι να ανακαλέσει αυτό που χαρακτήρισε «συκοφαντία αίματος» κατά του Ισραήλ.

Η Κάλας δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το επίμαχο σχόλιο περί απαρτχάιντ, ενώ οι σύμμαχοί της αρνούνται να διευκρινίσουν αν χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη αναλογία.

Η απόφαση για διακοπή των επαφών παραμένει σε ισχύ, δήλωσε η εκπρόσωπος του Σάαρ, Μιχάλ Μααγιάν, προσθέτοντας ότι η επιλογή αυτή «αφορά αποκλειστικά» την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους θεσμούς και τα κράτη-μέλη της ΕΕ, και ο υπουργός Σάαρ διατηρεί ισχυρούς και στενούς δεσμούς με τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους».

Πριν από τη διαμάχη, ο Σάαρ και η Κάλας βρίσκονταν σε συχνή επαφή, καθώς η ΕΕ πίεζε το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο μεγαλύτερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Μερικές φορές αντάλλασσαν μηνύματα στο WhatsApp πολλές φορές την ημέρα, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις επικοινωνίες τους και μίλησε στο Politico υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Συνεργάτες της Κάλας επισημαίνουν, μάλιστα, μια ανθρωπιστική συμφωνία που βοήθησε να επιτευχθεί για τη διευκόλυνση της παράδοσης βοήθειας.

«Προσωπικές προτιμήσεις»

Ορισμένοι διπλωμάτες της ΕΕ υποστηρίζουν ότι η ρήξη αυτή αποτελεί πρόβλημα για τη διπλωματία του μπλοκ. «Είναι πρόβλημα αν οι Ισραηλινοί δεν θέλουν να μιλήσουν μαζί της», ανέφερε ένας διπλωμάτης.

«Δεν μπορείς να λύσεις ζητήματα γύρω από τη Γάζα χωρίς αυτούς».

Οι ρόλοι της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ κατανέμονται μεταξύ της Κάλας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS), που χειρίζονται πολιτικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας, και της Κομισιόν, η οποία ελέγχει πολλά από τα εργαλεία βοήθειας, ανάπτυξης και οικονομίας της Ένωσης.

Στην πράξη, οι αρμοδιότητες συχνά επικαλύπτονται, σημειώνει το Politico.

Τόσο η Κάλας όσο και η Σούιτσα συμμετείχαν στον πολιτικό διάλογο ΕΕ-Συρίας τον Μάιο, ενώ η Φον ντερ Λάιεν συνόδευσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ιορδανίας τον Ιανουάριο.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με γνώση της κατάστασης ανέφεραν ότι η Κάλας και η διπλωματική της υπηρεσία δεν έχουν αποκλειστεί από την πολιτική για τη Μέση Ανατολή και ότι συνεργάζεται στενά με τη Σούιτσα.

Η επιλογή του Ισραήλ σχετικά με το με ποιον συνομιλεί είναι «θέμα προσωπικής προτίμησης», δήλωσε ένας αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η απόφαση του Σάαρ να παρακάμψει την Κάλας «μοιάζει προσωπική».

Το προηγούμενο Μπορέλ και η σκληρή γραμμή Σάαρ

Η διαμάχη θυμίζει τις εντάσεις μεταξύ του προκατόχου της Κάλας, Ζοζέπ Μπορέλ, και του Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπορέλ επέκρινε ανοιχτά τις ενέργειές του στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, και το Ισραήλ φέρεται να είχε διαμηνύσει ότι ήταν ανεπιθύμητος, χωρίς ωστόσο να διακόψει ποτέ επίσημα τις επαφές.

Ο Σάαρ έχει ακολουθήσει συγκρουσιακή γραμμή και με άλλους ηγέτες. Είχε δηλώσει ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είναι «ευπρόσδεκτος να ιδρύσει» παλαιστινιακό κράτος στη Γαλλία, αφότου ο Μακρόν τάχθηκε υπέρ της αναγνώρισής του, και αργότερα ανέφερε ότι δεν θα ήταν ευπρόσδεκτος στο Ισραήλ όσο η Γαλλία ακολουθεί αυτή την πολιτική.

Έχει επίσης συγκρουστεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ενώ κήρυξε τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, persona non grata.

Οι σύμμαχοι της Κάλας υποστηρίζουν ότι οι τεταμένες σχέσεις δεν προκαλούν έκπληξη, δεδομένου ότι η θέση της απαιτεί να εκπροσωπεί χώρες της ΕΕ που επικρίνουν τις πολιτικές του Ισραήλ στη Γάζα.

Επισημαίνουν επίσης ότι η πρόταση της Φον ντερ Λάιεν το 2025 για μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ και ορισμένων ευρωπαϊκών ερευνητικών κονδυλίων για ισραηλινά πανεπιστήμια επιβάρυνε περαιτέρω τις σχέσεις.

Καμία από τις δύο προτάσεις δεν συγκέντρωσε επαρκή στήριξη στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά αμφότερες συνέβαλαν στην επιδείνωση του κλίματος.

Η Κάλας είναι «ανοιχτή στον διάλογο και έτοιμη να συνεργαστεί με την επόμενη κυβέρνηση του Ισραήλ», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, προσθέτοντας ότι συζήτησε την πορεία των σχέσεων ΕΕ-Ισραήλ στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών τη Δευτέρα.

«Συνεχίζει να βρίσκεται σε επαφή με πολιτικούς από όλο το πολιτικό φάσμα».

Τέλος, το Ισραήλ συνεχίζει να συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, συμπεριλαμβανομένου του Κριστόφ Μπιγκό, ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ανέφερε συνεργάτης της υπηρεσίας.