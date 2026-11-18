Ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε το βόρειο τμήμα της σαουδαραβικής πρωτεύουσας την Τετάρτη, με τα αίτια του περιστατικού να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενος και αυτόπτες μάρτυρες, ο κρότος της έκρηξης έγινε αισθητός στα βόρεια του Ριάντ.

Παρά την αναστάτωση, οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμα στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία που να φωτίζουν την προέλευση ή τα αίτια του συμβάντος.

Αναχαίτιση πυραύλου κρουζ

Νωρίτερα σήμερα, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν πύραυλο κρουζ που εκτόξευσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι με κατεύθυνση την ευρύτερη περιοχή του Ριάντ.

التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ طواف (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض. https://t.co/HoBbPKQNrS — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 18, 2026



Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ-Μάλικι, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι ο πύραυλος των Χούθι στόχευε την περιοχή της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, ωστόσο τα συστήματα αεράμυνας του βασιλείου τον εντόπισαν και τον εξουδετέρωσαν εγκαίρως.

Εντατικοποίηση των επιθέσεων

Το περιστατικό συμπίπτει με την κατακόρυφη αύξηση των επιθέσεων που εξαπολύουν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας τους τελευταίους μήνες.

Από τον Ιούλιο, οι δυνάμεις των ανταρτών χρησιμοποιούν συστηματικά βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), πλήττοντας στρατηγικούς στόχους στο εσωτερικό του βασιλείου, όπως αεροδρόμια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Η πολεμική αυτή αντιπαράθεση έχει τις ρίζες της στον Μάρτιο του 2015, όταν η Σαουδική Αραβία τέθηκε επικεφαλής ενός στρατιωτικού συνασπισμού για την υποστήριξη της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Η επέμβαση εκείνη είχε ακολουθήσει την κατάληψη της πρωτεύουσας Σαναά και άλλων επαρχιών της χώρας από τους Χούθι, τον Σεπτέμβριο του 2014.

Υπενθυμίζεται ότι ο εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη -μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου- είχε παρουσιάσει ύφεση για μερικά χρόνια έπειτα από την εκεχειρία που επιτεύχθηκε το 2022, προτού αναζωπυρωθεί εκ νέου αυτό το καλοκαίρι.

Έκτοτε, οι Χούθι έχουν καταλάβει εκτεταμένες περιοχές, ενώ αυτή την εβδομάδα προελαύνουν προς την πόλη Άντεν, την προσωρινή έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Την ίδια ώρα, το ανθρωπιστικό κόστος της νέας αυτής φάσης της σύγκρουσης παραμένει βαρύ: σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ, περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300.000 έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους μετά την επανέναρξη των μαχών.