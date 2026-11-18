Στο περιστατικό με τον αστυνομικό που φαίνεται σε βίντεο να χτυπάει με γκλοπ μία γυναίκα στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες στο περιθώριο των εκδηλώσεων και της πορείας για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αναφέρθηκε η η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ για τα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, έκανε γνωστό ότι μία ειδική φρουρός τραυματίστηκε στο κεφάλι από αντικείμενο, πιθανότατα πέτρα, ενώ ένας ακόμη αστυνομικός τραυματίστηκε στο χέρι. Ένταση καταγράφηκε επίσης στον σταθμό του Μετρό στους Αμπελόκηπους, όπου, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., ομάδα ατόμων επιχείρησε να εγκλωβίσει αστυνομικούς που συμμετείχαν στο σχέδιο «Αριάδνη».

«Ό,τι κι αν έχει προηγηθεί, δεν δικαιολογεί τη χρήση βίας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τραυματισμό γυναίκας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά την πορεία του Πολυτεχνείου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ το περιστατικό βρίσκεται υπό ποινική και πειθαρχική διερεύνηση.

Η κ. Δημογλίδου αποκάλυψε ότι έχει εντοπιστεί βιντεοληπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνεται αστυνομικός να ασκεί βία σε βάρος προσώπου, πιθανότατα γυναίκας. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για τη γυναίκα που μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ήταν κατηγορηματική ως προς το ζήτημα της αδικαιολόγητης χρήσης βίας. «Ό,τι κι αν έχει προηγηθεί, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη χρήση βίας σε βάρος των προσώπων που προσπαθούσαν να αποχωρήσουν από την πορεία», υπογράμμισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αστυνομικοί της Ασφάλειας μετέβησαν στο νοσοκομείο προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες τραυματισμού της γυναίκας.