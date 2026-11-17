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Ένα «ποτάμι» από διαδηλωτές πλημμύρισε το κέντρο της Αθήνας την Τρίτη (17/11) για να τιμήσει τη μνήμη των φοιτητών που εξεγέρθηκαν στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους για τη Χούντα των Συνταγματαρχών.

Η μαζική πορεία για την συμπλήρωση 53 ετών από την αιματοβαμμένη εξέγερση των φοιτητών, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης. Η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία ήταν ειρηνική με τους διαδηλωτές, μικρούς και μεγάλους, να βροντοφωνάζουν ότι «οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία εμπρός για της γενιάς μας τα Πολυτεχνεία», «το Πολυτεχνείο ανήκει στον λαό» και «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία».

Φοιτητικοί σύλλογοι, φορείς, κόμματα, οργανώσεις της Αριστεράς, εργατικά σωματεία και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία Κλαυθμώνος και στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκε γι’ άλλη μια χρονιά ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων Εξορισθέντων και Αντιστασιακών 1967-1974, κρατώντας πανό με συνθήματα «Αντίσταση για πάντα στο φασισμό» και «Ανοιχτό Ελεύθερο Πολυτεχνείο».

Το παρών στη διαδήλωση έδωσαν πολιτικοί αρχηγοί και στελέχη κομμάτων.

Μεταξύ άλλων, στην πορεία συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης και ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Μαζική αντιμπεριαλιστική πορεία πραγματοποίησε και το ΚΚΕ, ξεκινώντας από τη συμβολή των οδών Σταδίου και Γεωργίου Σταύρου. Στην πορεία, όπου συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, κυριάρχησαν συνθήματα όπως «Το Πολυτεχνείο ζει, έξω οι Αμερικανοί» και «Ο Νοέμβρης ήταν μια κόκκινη ρωγμή, η ιστορία γράφεται με πάλη ταξική».

Νωρίτερα, το μεσημέρι της Τρίτης, έγινε η πορεία του μπλοκ της ΠΑΣΠ με την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου.

Νέοι και νέες ξεκίνησαν την πορεία από τη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Ακαδημίας και κατευθύνθηκαν προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, όπου έψαλαν τον εθνικό ύμνο και με τα χέρια υψωμένα, κάλυψαν τη σημαία-σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα και στη συνέχεια τη δίπλωσαν, «φυγαδεύοντάς» την.

Ένταση σε πλατεία Κλαυθμώνος και Λ. Αλεξάνδρας

Σκηνικό έντασης επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης (17/11), στο ύψος της Κλαυθμώνος, όταν ομάδα κουκουλοφόρων πέταξε πέτρες προς τις δυνάμεις της Αστυνομίας, που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αστυνομικοί απάντηση με χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Παρομοίως, κατά την αποχώρηση των διαδηλωτών, σημειώθηκε ένταση στη συμβολή της Λ. Αλεξάνδρας με την Πανόρμου, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και μία γυναίκα να τραυματίζεται.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων και μέσα στο Μετρό Αμπελοκήπων.

Πλέον η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας έχει αποκατασταθεί, ενώ έχουν ανοίξει και οι σταθμοί του Μετρό που είχαν κλείσει με εντολή της ΕΛΑΣ, λόγω της πορείας για το Πολυτεχνείο.

Ανάλογες μαζικές κινητοποιήσεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο και άλλες περιοχές της χώρας.